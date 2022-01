Equipe de France: Evra prend la défense de Pogba face aux "haineux"

Dans un entretien à Téléfoot, Patrice Evra estime que Paul Pogba peut certes faire mieux mais qu'il attire de la jalousie de la part de gens qui ne veulent pas le voir réussir.

Patrice Evra prend la défense de Paul Pogba. Dans un entretien pour Téléfoot, l'ancien latéral gauche de l'équipe de France s'est exprimé sur les performances du milieu des Reds Devils.

"A chaque fois qu'il m'appelle, il me dit: 'Tonton c'est incroyable, quand je parle il y a ta voix qui résonne.' Mais Paul, c'est juste que moi je trouve qu'il y a beaucoup de jalousie. Quand il va faire une bonne prestation ou marquer un but, ils ont envie que Paul ne réussisse pas. Et ça, moi je n'aime pas cette injustice. Il peut toujours faire plus avec les qualités qu'il a, mais il y a beaucoup de haineux", a expliqué l'ancien Mancunien.

Son retour sur les terrains repoussé

Blessé à une cuisse depuis novembre, son retour avec Manchester United a été repoussé. "Il y a une semaine, on m'a dit qu'il faudra encore quatre à cinq semaines" pour qu'il soit remis, avait expliqué Ralf Rangnick. Il ne s'entraîne pas encore avec l'équipe. De ce que je sais par l'équipe médicale, il faudra encore trois semaines ou quatre semaines et une fois qu'il sera en condition pour s'entraîner, cela ne signifiera pas forcément qu'il sera en condition pour jouer. Il faudra probablement encore quelques semaines pour qu'il puisse briguer une place dans l'équipe première."

En fin de contrat en juin prochain, l'international français est donc libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier, en vue d'une intégration à partir du 1er juillet prochain. L'une des pistes amènerait à nouveau le milieu de terrain à la Juventus.

"Rêver ne coûte rien, il n'y a que les morts qui ne rêvent pas, a déclaré Raiola à plusieurs médias italiens. Je n'interdis à personne de rêver, moi aussi je fais souvent des rêves, vous savez. Après, il faut voir si ceux-ci deviennent réalité", expliquait un Mino Raiola très évasif il y a quelques semaines.