"Un génocide contre le peuple ukrainien, le témoignage terrifiant de Klitschko, ex boxeur engagé face à l'invasion russe

Wladimir Klitschko, ancien champion du monde de boxe, était l’invité exceptionnel de BMFTV ce mercredi. L’ancien athlète ukrainien est engagé pour défendre son pays dans la guerre menée par la Russie, en tant que membre de la défense territoriale de Kiev, ville dont le frère Vitali est le maire. Il dénonce les atrocités commises par l’armée russe.

L’horreur autour de Kiev

"Boutcha, Gostomel, Irpin, ce sont des villes satellites de Kiev. Nous nous sommes trouvés face à une horreur complète avec des corps de civils tués qui jonchaient les rues. Des femmes, des enfants tués… Nous avons vu des voitures criblées de balle. Elles appartenaient à des gens qui essayaient de fuir la ville ou à des volontaires qui acheminaient de l’aide dans ces villes. Ça témoigne d’un génocide contre le peuple ukrainien. Il n’y a pas d’autres mots. Tout n’a pas encore été révélé. Je pense qu’il y a d’autres atrocités qu’on va documenter. Le sort réservé aux villes de Kharkiv, Tchernihiv, Marioupol, Kherson est quelque chose d’inacceptable, d’abominable. Marioupol est une ville qui va être effacée de la surface de la terre par l’occupant russe. C’est très difficile de décrire cette horreur. Ce que j’ai vu dans les faubourgs de Kiev est indescriptible. La presse internationale est heureusement présente sur place et peut témoigner. C’est un crime atroce. On ne peut pas laisser ça impuni."

Il craint le silence coupable de l’Europe

"Géopolitiquement, l’Ukraine est en Europe et quand les représentants de la Fédération de Russie disent qu’il s’agit d’opérations spéciales qui ne visent que de sites militaires, c’est un mensonge d’Etat. Ce discours ne tient à rien, c’est un discours de haine vis-à-vis des Ukrainiens. La société russe est complètement décomposée. C’est une machine qui fait la guerre à la nation ukrainienne et l’efface de la surface du monde. Il faut arrêter cette guerre. Plus vite cela sera fait rapidement, plus de nombreuses vies seront sauvées. Il s’agit d’isoler la Russie au plus vite sur le plan économique, de soutenir politiquement les livraisons d’armes. C’est ce dont l’Ukraine a besoin. Le temps ne se compte pas en semaine mais en jours et en heures. Le silence est coupable. Si vous êtes juste dans une posture d’observateurs alors qu’un génocide se déroule devant vos yeux, vous avez votre part de responsabilité. Ne restez pas silencieux, aidez-nous par vos actions pour rétablir la paix en Ukraine."

Son quotidien de combattant après sa carrière de boxeur

"J’ai un frère (Vitali, ancien boxeur et maire de Kiev, ndlr) mais aussi des sœurs dans ma famille. Tout le monde est revenu en Ukraine et a pris les armes pour défendre notre pays, nos familles et nos enfants. Des enfants sont tués de manière cruelle. L’occupant russe ne regarde pas si ce sont des enfants, c’est une véritable horreur. Mes frère et sœurs avaient des professions diverses: manager d’une compagnie, musicienne, artiste… Il y a beaucoup d’autres cas d’artistes ou de sportifs qui étaient tellement loin de la guerre. Nous n’avons pas eu d’autres choix que de prendre les armes. Avec notre volonté, nos armes et grâce au soutien de nos partenaires nous faisons tout notre possible pour arrêter cette guerre qui n’a aucun sens mais dont l’objectif est de détruire la nation ukrainienne. Tous les Ukrainiens font leur possible pour arrêter cette guerre. Apprenez-une leçon: quand les autorités russes disent quelque chose, ils font le contraire. Les missiles et balles russes tuent les civils ukrainiens. Quand ils ont dû battre en retraite, ils n’ont pas pu couvrir les traces de leurs crimes. Cette guerre de la Russie n’est pas seulement contre l’Ukraine, c’est une agression contre l’ordre international."

Son soutien inconditionnel à son frère Vitali

"Ceux qui ont des frères et sœurs savent qu’il faut les soutenir quelle que soit la situation. Je connais mon frère depuis 46 ans et je ne peux imaginer ma vie autrement qu’à ses côtés. C’est le maire d’une ville de trois millions d’habitants. Il doit faire toute le nécessaire pour fournir à cette ville ce qui est indispensable à la survie des gens. J’utilise mon réseau et le sien pour que la communauté internationale se mobilise pour soutenir l’Ukraine et Kiev. Nous sommes dans une course de longue haleine, il faut une volonté de fer dans ce marathon et cette guerre sans pitié."

Il ne se sent pas plus en danger que les Ukrainiens ou les étrangers sur place

"Je suis en danger tout comme chaque ukrainien, mais aussi les journalistes français, américains et étrangers. Tous ceux qui sont sur le territoire ukrainien sont une cible pour l’armée russe parce qu’ils éliminent les journalistes en tant que témoin. Les snipers russes visent les gens avec la mention ‘presse’. Nous avons aussi vu des voitures de presse criblées de balle. Les Russes tuent tout le monde, les enfants, les vieux, les étrangers, tous ceux qui se trouvent en Ukraine. Le danger est partout."

Il milite pour la poursuite des négociations dans cette "troisième guerre mondiale"

"Nous avons vu quelques sessions de négociations. Il faut les poursuivre mais pour arrêter ce génocide, il faut entreprendre des mesures drastiques: l’embargo sur le pétrole et le gaz, l’isolement complet de la Russie et arrêter d’approvisionner le budget russe par tous vos achats. Le budget russe est entièrement dépensé sur la propagande et la machine de guerre. Les cerveaux russes sont tellement lavés par la propagande que l’opinion russe est capable de croire à ce récit complètement surréaliste et fou. Ils croient qu’il y a des nazis dans le pays voisin et que le président est un nazi alors qu’il est juif. C’est complétement absurde, ça montre le pourrissement des cerveaux russes. La visée de cette guerre est de rétablir l’ancienne Union soviétique mais aussi l’ancien Allemagne de l’Est. Nous savons que tout empire périra. Cette guerre impérialiste n’aura pas d’avenir. On a déjà connu ça dans l’histoire. Le président Poutine est en train de commettre cette erreur. Il commet des crimes de guerre et un génocide. Nous sommes conscients que la communauté internationale nous soutient et voit ce qu’il se passe ici en Ukraine où nous sommes dans une troisième guerre mondiale."