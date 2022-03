Guerre en Ukraine: "Je donnerais ma vie pour mon pays", promet Vitali Klitschko

L'ancien boxeur Vitali Klitschko, maire de Kiev, a promis lundi qu’il irait combattre en tant que soldat si son pays en avait besoin.

Vitali Klitschko, ancien boxeur et maire de Kiev, était invité de BFM TV lundi après-midi, pour témoigner de l’inquiétuide des Ukrainiens mais aussi de sa détermination à se battre pour son pays. "Je suis un ancien soldat, et j'ai promis, en tant que soldat, que si mon pays avait besoin de ma vie, je donnerais ma vie pour mon pays. Et je le ferai", a-t-il promis.

"Je suis prêt à me battre pour mon pays avec les citoyens"

"Je suis ici chez moi dans ma ville, dans mon pays et je suis prêt à me battre pour mon pays avec les citoyens ukrainiens. Je suis fier d'être ukrainien. Aujourd'hui, maintenant, le risque pèse sur tous les Ukrainiens. Je ne suis pas une exception et je suis prêt à me battre. Je ne pense pas aux risques", a assuré Vitali Klitschko.

Député entre 2012 et 2014, le champion du monde des poids lourds a ensuite élu maire de Kiev et a été réélu en octobre 2020.

"Poutine veut prendre Kiev, contrôler le pays"

"Poutine veut prendre Kiev, contrôler le pays. Tout notre pays, au niveau politique, est contre les Russes. Il faut soutenir l'Ukraine avec les aides humanitaires en cette période difficile. Nous luttons pour l'Ukraine, mais pas uniquement. Nous luttons pour la démocratie en Europe. Beaucoup nous demande pourquoi il y a cette guerre. La raison est claire: l'Ukraine a décidé de devenir membre de l'Union européenne alors que Poutine veut reconstruire l'URSS, l'empire russe", a continué Vitali Klitschko.