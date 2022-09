Guerre en Ukraine: Nikolaï Valuev, ancien champion du monde de boxe, va aller combattre avec l'armée russe

Nikolaï Valuev, quadruple champion du monde de boxe chez les lourds et retiré des rings depuis 2009, devrait s’engager sur le front ukrainien, comme il l’a annoncé aux médias russes.

La Russie devrait profiter d’un renfort de poids, au sens propre comme au sens figuré. Nikolai Valuev, 2,13m et 146 kg sur la balance à l’époque où il boxait, va s’engager en faveur des troupes de son pays dans la guerre qui l'oppose à l'Ukraine, a-t-il annoncé au média russe Izvestia, relayé par le Daily Mail. Il devrait rejoindre les troupes la semaine prochaine.

Député à la Douma depuis 2011

Le boxeur russe avait pris sa retraite en 2009 à la suite d’une défaite contre David Haye, alors qu’il avait décroché quatre titres de champion du monde en poids lourds en carrière et affiche au total 50 victoires en 53 combats, dont 34 par KO. Deux ans après avoir rangé les gants, il s’était engagé en politique et a été élu député à la Douma (chambre basse du parlement russe) en 2011.

"À mon avis, tout le monde a reçu une convocation, j'ai également reçu une convocation. Est-ce que je vais y aller ? Bien sûr que je vais y aller. Je vais me rendre au bureau du recrutement rapidement, déclare-t-il. Mes collègues (députés) sont bons, ils ont été inscrits au service militaire à la Douma et ont été convoqués ici, mais je dois rentrer chez moi. J'ai reçu la convocation juste avant mon voyage dans le Donbass et je n'étais pas chez moi. La semaine prochaine, j'irai certainement me présenter au bureau du recrutement".

Un ex-international russe également mobilisé

La semaine dernière, Vladimir Poutine annonçait une "mobilisation partielle" des citoyens réservistes russes dans le cadre de l’invasion de l’Ukraine démarrée le 24 février dernier. L’ancien milieu de terrain d’Everton Diniyar Bilyaletdinov a notamment été mobilisé ces derniers jours, alors qu’une peine de dix ans d’emprisonnement peut être prononcée contre les déserteurs.