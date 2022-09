Guerre en Ukraine: ancien international russe et ex-joueur d'Everton, Bilyaletdinov mobilisé sur le front

Ancien milieu de terrain d’Everton, Diniyar Bilyaletdinov a été appelé à combattre dans les forces armées de son pays. L'ex-international russe de 37 ans doit répondre à l’appel d’une mobilisation militaire partielle de Vladimir Poutine, prononcée dans le cadre de l’escalade du conflit en Ukraine.

Diniyar Bilyaletdinov, 46 sélections et six buts avec l’équipe nationale russe entre 2005 et 2012 et membre de la Sbornaïa demi-finaliste de l’Euro 2008, a été appelé à combattre sur le front pour soutenir l’effort de guerre, comme 300 000 autres russes.

Dans sports.ru, son père Rinat a confirmé que son fils de 37 ans devait être enrôlé dans les forces armées de Vladimir Poutine, qui mobilise depuis le 21 septembre les réservistes russes dans le conflit qui l’oppose à l’Ukraine.

Une mobilisation très impopulaire en Russie

Passé sous les ordres de David Moyes à Everton, où cet ancien meilleur espoir de Russie (2004) aura passé trois saisons, Bilyaletdinov a terminé sa carrière de footballeur dans son pays (Spartak Moscou, Anji Makhatchkala, Torpedo Moscou, Rubin Kazan) et en Lituanie (FK Trakai). Père d’un enfant, il fait actuellement parti du staff du FC Rodina Moscow 2, en deuxième division russe.

Depuis une semaine, Poutine a ordonné une mobilisation militaire partielle des Russes. Sont concernées toutes les personnes "ayant déjà servi dans les forces armées ou disposant de spécialités professionnelles militaires". Une annonce déjà très impopulaire en Russie, où des milliers de personnes ont fui le pays ces derniers jours ou refusent d’honorer leur convocation. Les déserteurs encourent jusqu’à dix ans d’emprisonnement.