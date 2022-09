Guerre en Ukraine: le Shakhtar accuse la FIFA de trahison

Le directeur général du Shakhtar Donetsk Sergueï Palkin a eu des mots très durs à l’encontre du président de la FIFA Gianni Infantino, dont il critique vertement l’indulgence à l’égard de l’agresseur russe depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine en février.

L’Ukraine peut-elle compter sur le soutien et l’aide de la FIFA dans la lutte contre l’agresseur russe depuis le déclenchement de l’invasion de son territoire en février dernier ? Sergei Palkin, directeur général du club ukrainien Shakhtar Donetsk, ne le croit pas. En tout cas pas depuis que la Fédération internationale a annoncé débloquer un millions de dollars pour venir en aide aux victimes.

Il a même accusé l’instance dirigée par Gianni Infantino de trahir l'effort de guerre de son pays en maintenant des accords télévisés lucratifs avec des diffuseurs russes, signés en 2019. La FIFA a conclu un accord de diffusion, d'un montant estimé à 39 millions d'euros, avec trois chaînes de télévision russes - VGTRK, Perviy et Match TV - pour diffuser la Coupe du monde au Qatar.

Le groupe VGTRK, dont le directeur est nommé directement par le chef de l’Etat, relaie activement la ligne du Kremlin, tandis que Match TV est détenue par Gazprom Media. La Premier League (Angleterre) a très rapidement annoncé la suspension de son accord noué avec la chaîne russe Match TV pour les six prochaines saisons en réaction à l’invasion russe de l’Ukraine. Sergei Palkin s’étonne que la FIFA n’en ait pas fait de même avec ses propres accords conclus avec les entreprises publiques russes.

"Comment est-il possible que tout le monde dans le monde ait cessé de communiquer, de traiter et de faire des affaires avec la Russie, alors que dans le même temps la FIFA maintient le contrat de télévision pour la Coupe du monde avec la Russie ?, s'interroge Palkin auprès de The Athletic. C'est incroyable ce qui se passe. Peut-être que la FIFA ne comprend pas ce qui se passe en Ukraine. Peut-être qu'Infantino devrait venir en Ukraine pour voir personnellement ce qui s'y passe et quel type d'aide nous devrions recevoir de la FIFA."

La Crimée comme point de bascule

En juillet, The Athletic a révélé que le Shakhtar Donetsk réclamait 50 millions d'euros de dommages et intérêts à la FIFA pour les pertes engendrées par le départ de ses joueurs étrangers. Un exode qui a participé à rendre exsangue les finances des clubs ukrainiens. En partie seulement puisqu’il faut ajouter à cela le fait que les rencontres se jouent à huis clos et sous les bombes depuis que le championnat a repris après une longue suspension.

Le club du Shakhtar a néanmoins déposé un recours argumenté auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), faisant appel d'une décision de la FIFA qui autorisait les joueurs étrangers à suspendre unilatéralement leurs contrats dans le pays. Mais la colère de Sergei Palkin vient de plus loin. Le dirigeant du Shakhtar en veut à la FIFA d’avoir laissé la Coupe du monde 2018 se dérouler en Russie, après l’annexion de la Crimée en 2014.

"C'est l'une des raisons qui explique ce qu’il s'est ensuite passé le 24 février, lorsque l'Ukraine a été envahie, estime-t-il. Ce sont des histoires liées. Si, en 2014, il y avait eu une forte réaction de l'ensemble de l'Union européenne, d'organisations comme la FIFA, du monde entier, peut-être que cette guerre n'aurait jamais eu lieu. Mais je vous le dis, à 100 %, lorsque la FIFA autorise la Russie à organiser la Coupe du monde en 2018, Poutine croit et pense que ses actions sont correctes, qu'il peut aller plus loin."