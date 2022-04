Guerre en Ukraine: "Pas dans une semaine, pas dans un mois", Wladimir Klitschko demande un soutien militaire immédiat

Invité de BFMTV ce vendredi, Wladimir Klitschko, ancien champion du monde de boxe engagé dans la défense territoriale de Kiev, ville dont le frère Vitali est maire, appelle encore l’Europe à fournir une aide militaire à l’Ukraine. Il met en garde contre les intentions russes de poursuivre l’invasion à l’ouest de son pays.

Sa réaction à l’enquête de l’ONU qui révèle la mort 50 civils par "exécution sommaire" à Boutcha

"Toutes les sauvageries et meurtres qui ont été perpétrés à Boutcha ont été reproduits à Borodyanka, Gostomel, Irpin, Kharkiv, Kramatorsk, Marioupol, déplore Wladimir Klitschko. C’est le mal qui est venu en Ukraine. Cette guerre criminelle que la Russie a déclenchée en Ukraine efface nos villes et nos infrastructures et emporte des milliers et des milliers de vies innocentes. Il est très important que tout ce qui se passe en Ukraine - tout le mal, ces crimes contre l’humanité - soit documenté et que chaque meurtre, viol ou chaque Ukrainien torturé et tué ait un nom d’exécutant et de commanditaire dans toute cette chaîne. Tout doit être documenté mais les coupables doivent être punis devant un tribunal international."

La défense de Marioupol, incessamment bombardée par les Russes

"La ville a été bombardée durant de nombreuses semaines par des bombes aériennes qui effacent les immeubles de la surface de la terre. Les soldats continuent leur résistance. Des milliers de personnes ont péri sous les bombes. Un théâtre - où il était clairement indiqué que des civils, des femmes et des enfants se cachaient - a été bombardé. Ce n’est qu’un des très nombreux exemples. Il y a toujours des civils et des militaires, des blessés qui se trouvent sans eau, ni nourriture depuis plusieurs semaines. Ils ont besoin d'aide et d’un couloir humanitaire. L’armée russe est criminelle et doit être arrêtée sur le sol ukrainien."

Pour Klistchko, la Russie veut poursuivre son invasion vers l’ouest

"Il y a déjà eu des fausses informations de la part de la Russie et cela continue. La Russie ne s’arrêtera pas au Donbass. La capitale de l’Ukraine, Kiev, sera l’un des objectifs ainsi que toute l’Ukraine. La propagande russe a déjà déclaré que l’Ukraine n’est que le début et qu’elle continuera d’avancer vers l’ouest. J’appelle au soutien de l’Ukraine en isolant économiquement la Russie mais aussi avec l’aide militaire. Il le faut maintenant, pas dans une semaine, pas dans un mois. Si le monde libre n’aide pas l’Ukraine à arrêter l’invasion russe, cette avancée continuera vers l’ouest."

La crainte d’une russification dans les territoires occupés

"Sous la menace, sous les armes, cela continuera comme cela a été fait lors de l’annexion illégale de la Crimée ou à Donetsk. Ce mal doit être arrêté. Il y a un mensonge au sujet des nazis en Ukraine. Ce mensonge continue d’exister, c’était un prétexte pour commencer la guerre. Il y a trois semaines, des bombes russes sont tombées sur le mémorial de l’holocauste de Babi Yar où des nazis avaient détruits 100.000 vies en 1941. Elles ont tué au même endroit où les Allemands ont tué les habitants ukrainiens en 1941. De quel nazi peut-on parler quand notre président Volodymyr Zelensky est de confession juive? Ce mensonge finira par sortir, par être dévoilé à la face du monde et je suis persuadé que les frontières de l’Ukraine seront libérées de l’armée russe et du génocide du peuple ukrainien. Nous avons le droit de vivre, d’un choix libre. Nous voulons êtres associés aux valeurs européennes, aux principes démocratiques. Pour notre liberté comme le dit l’hymne ukrainien."