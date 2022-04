Guerre en Ukraine: Yarmolenko s'en prend à Tymoshchuk, silencieux depuis le début de la guerre

Près de deux mois après le début de la guerre en Ukraine, Andriy Yarmolenko a évoqué une discussion avec son ancien coéquipier Anatoliy Tymoshchuk, adjoint dans le club russe du Zénith Saint-Pétersbourg. L'ailier de West Ham s'en est pris à l'ancienne légende ukrainienne, qui n'a toujours pas condamné l'agression russe.

"Je lui ai dit qu'il avait été un modèle pour moi, et qu'il ne représente plus rien désormais. Il m'a dit d'aller me faire f*****, je lui ai répondu la même chose, et la conversation était terminée." C'est dans ces termes que Andriy Yarmolenko a évoqué sa dernière discussion au téléphone avec Anatoliy Tymoshchuk, ancien coéquipier au sein de la sélection ukrainienne et désormais entraîneur adjoint du Zénith Saint-Pétersbourg.

Depuis le début de l'agression russe en Ukraine le 24 février dernier, Tymoshchuk, recordman du nombre de capes avec l'équipe d'Ukraine (144 sélections), reste discret. Pas un mot pour dénoncer l'agression russe. Pas un message de soutien à l'égard de ses compatriotes. L'ancien joueur du Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions en 2013, se mure dans le silence.

"Comment peux-tu dormir la nuit?"

Une situation qui exaspère ses anciens coéquipiers, surtout lorsque Yaroslav Rakitskiy, défenseur du Zénith Saint-Pétersbourg jusqu'au début de la guerre, a demandé à résilier son contrat avec le club russe dès le début du mois de mars. De son côté, Tymoshchuk a décidé de conserver son poste d'adjoint qu'il occupe depuis 2016, désormais aux côtés de l'ancien joueur parisien Sergey Semak.

Avant cette discussion par téléphone, Yarmolenko, qui a joué avec Tymoshchuk en sélection entre 2009 et 2016, avait envoyé un message à son ancien coéquipier: "Comment peux-tu dormir la nuit?" Ce à quoi lui avait répondu l'adjoint du Zénith: "Je ne dors pas." La discussion s'est ensuite envenimée au cours de l'échange téléphonique et témoigne de la déchéance que vit actuellement Tymoshchuk en Ukraine.

De légende sportive à paria

Après avoir déjà subi des critiques de la part de Ruslan Malinovskyi, le joueur de l'Atalanta Bergame, l'Association ukrainienne de football (UAF) a ainsi déclaré dans un communiqué que le silence de Tymoshchuk vis-à-vis de l'agression russe "détériore l'image du football ukrainien". L'UAF a ainsi entamé des démarches pour retirer tous les titres honorifiques dont dispose Tymoshchuk dans le pays et pour lui retirer la validité de sa licence d'entraîneur.

Après avoir été formé à Loutsk, dans l'ouest du pays, Tymoshchuk avait débuté sa carrière de joueur au Shakhtar Donetsk, dans le Donbass, la région où la Russie a lancé une offensive de grande ampleur lundi soir. Le milieu aux 144 sélections avait ensuite quitté l'Ukraine pour la Russie et le Zénith Saint-Pétersbourg en 2007 avant de terminer sa carrière au Kazakhstan. Son choix de poursuivre sa carrière d'entraîneur en Russie et son manque d'implication sur la guerre actuelle en font désormais un paria en Ukraine.