Boxe: Bluff ou pas? le combat tant attendu entre Fury et Usyk est annulé, selon le camp ukrainien

Quelques jours après avoir annoncé un accord, le combat d’unification chez les poids lourds entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk, initialement prévu le 29 avril prochain, a été annulé, selon le camp ukrainien.

Une affiche qui pourrait faire pschitt. Le combat tant attendu pour l’unification chez les lourds entre Tyson Fury et Oleksandr Usyk n’aura pas lieu, assure le manager du boxeur ukrainien, Egis Klimas. Ce dernier jette la faute sur le camp britannique qu’il accuse de demander toujours plus dans les négociations alors qu’un accord avait été annoncé le 11 mars dernier pour la programmation du combat le 29 avril à Wembley.

Fury accusé d'en demander toujours plus

"Peu importe à quel point Usyk a fait des compromis, il a été poussé à en faire plus", a confié le manager au journaliste spécialisé dans le boxe, Steve Kim. Une information confirmée par ESPN qui rappelle que les parties s’étaient sont mises d'accord sur une répartition 70-30 en faveur de Fury pour les revenus nets. Mais Fury et Usyk n'ont pas pu s'entendre sur d'autres conditions essentielles à l'accord (qui avait été annoncé sans être officialisé), selon des sources. Usyk aurait déjà mis un terme à son camp d'entraînement et se regroupera avec son équipe pour préparer son prochain combat.

Usyk détient les titres des poids lourds WBA, WBO et IBF chez les poids lourds alors que Fury est champion WBC. Si l’annulation du combat était confirmée, Usyk devrait affronter l’un de ses trois challengers obligatoires dont l'Anglais Daniel Dubois, qui est en pole pour défier l’Ukrainien. La WBA serait sur le point d’ordonner la confrontation Usyk-Dubois à moins qu’un accord ne soit finalement conclu avec Fury.

Usyk et Fury n’ont cessé de s’invectiver sur les réseaux sociaux sur les contours d’un accord pour le combat. "Ils veulent 50%, Usyk et tout ce ‘Tyson est gourmand’, avait lancé Fury sur Instagram le 10 mars. D'où je suis, Usyk, toi et ton équipe en valez 30. C’est à prendre ou à laisser et si tu n'en veux pas, va combattre Daniel Dubois au Copper Box (Arena à Londres) et reçois quelques millions de dollars. Si tu veux gagner du vrai argent, viens combattre 'The Gypsy King.' ... Je dis, pour chaque jour à partir d'aujourd'hui où vous vous attarderez, déconnerez, qie je vais déduire 1% des 30%... Signez le contrat, obtenez votre argent et allez vous faire f... TIC Tac."

Usyk lui avait répondu le jour même. "Hé ventre gourmand, j'accepte ton offre, partage 70/30 pour combattre le 29 avril à Wembley, avait-il lancé sur Instagram. Mais tu promets de donner 1 million de livres (930.000 euros) à l'Ukraine immédiatement après le combat. Et pour chaque jour de retard, tu paieras 1 % de ta bourse au peuple ukrainien. Deal?" Douze jours plus tard, les discussions ont capoté.