MMA: comment fonctionne la PFL, l'organisation qui accueille Doumbé et Ngannou ?

Sur ses réseaux sociaux ce mardi, Francis Ngannou a confirmé rejoindre l'organisation du PFL, une ligue américaine de MMA qui fonctionne sur le principe d'un championnat. Le combattant camerounais n'avait pas renouvelé son contrat avec l'UFC en début d'année.

Après Cédric Doumbè, Francis Ngannou rejoint à son tour l'organisation du PFL. L'ancienne star de l'UFC avait donné rendez-vous ce mardi à ses fans, avec la promesse de révéler le nom de la future ligue où il allait évoluer: ce sera donc la Professional Fighters League (PFL), qui réalise un énorme coup avec cette signature.

Une ligue de MMA sous le format championnat

Fondée par Donn Davis en 2017, après la restructuration de l'ancienne ligue des World Series of Fighting (WSOF) qui avait vu le jour en 2012, l'organisation PFL a été lancée en 2018 et concurrence depuis la toute puissante UFC de Dana White. Cette ligue de MMA propose une saison régulière entre dix combattants d'une même catégorie de poids, avec à la fin un titre en jeu à l'issue de playoffs.

Les combats au PFL se déroulent en trois rounds et le vainqueur obtient des points, agrémenté d'un bonus en cas de KO ou soumission. Par ailleurs, une victoire par KO dès le premier round offre plus de points qu'un succès de la même manière au dernier round. Le perdant ne marque rien et un nul offre un point aux deux combattants. Les quatre meilleurs athlètes de la saison au classement sont qualifiés pour la phase des playoffs.

Lors des demi-finales de playoffs, le numéro un de la saison affronte le quatrième. Pour la finale, le combat se tient en cinq round et le vainqueur remporte un prix d'un million de dollars et la ceinture de champion. Chez les lourds, déjà finaliste en 2021, le Croate Ante Delija est l'actuel tenant du titre. Mais Francis Ngannou est annoncé dans une nouvelle division, la PFL Super Fight. En pleine expansion, le PFL a par exemple lancé sa ligue en Europe cette année.

Un rôle élargi pour Ngannou

Vainqueur de Ciryl Gane en janvier 2022, Francis Ngannou était resté champion des lourds de l'UFC mais son contrat arrivait à échéance à l'issue de ce combat. Le Camerounais avait décidé de ne pas prolonger, ouvert à d'autres aventures. Revenu dans l'octogone en changeant de catégorie, avec une victoire face à Gane pour sa découverte chez les lourds, la légende Jon Jones souhaitait lui pouvoir affronter Ngannou.

Dans son contrat, Francis Ngannou aura en revanche la possibilité de participer à un match de boxe, lui qui est courtisé par Tyson Fury. Si le nom de son adversaire n'a pas encore filtré, l'homme de 36 ans se consacrera d'abord à ce rendez-vous en boxe avant de combattre au PFL à la mi-2024.

Francis Ngannou devient également président de l'organisation PFL Afrique et intègre le conseil de la société pour représenter les intérêts des combattants. De par sa nouvelle mission, il devra rechercher de nouveaux combattants sur le continent africain et des lieux pour accueillir les rencontres.