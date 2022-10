Comment le MMA français vient en aide à Rudy, le jeune lycéen handicapé victime de harcèlement

Les vidéos du harcèlement physique et violent subi par Rudy, jeune lycéen handicapé de Creil, ont fait le tour des réseaux sociaux ces derniers jours. Combattant professionnel de MMA, Ramzan Jembiev a été très touché par ces scènes et a contacté la victime pour lui proposer une aide via son sport. Un symbole parmi d’autres d’une discipline trop longtemps décriée mais qui sait se mobiliser contre le harcèlement et la violence gratuite. En restant loin du cliché de l’idée de vengeance.

Plusieurs personnes qui s’acharnent en meute sur un jeune sans défense. Deux fois. Les vidéos glaçantes du harcèlement physique et violent subi par Rudy, jeune lycéen handicapé de Creil (Oise), ont fait le tour des réseaux sociaux et des plateaux télé. Elles ont aussi poussé un milieu sportif à prendre des initiatives: le MMA français. Combattant professionnel (3-1 en carrière), et grand espoir de la discipline, Ramzan Jembiev a pris les choses en mains quelques jours après leur diffusion via un message sur son compte Twitter où il demandait si quelqu’un pouvait "retrouver le jeune Rudy" afin de "lui prendre un abonnement à la Atch Academy", salle située à Aubervilliers où s’entraîne celui qui évolue pour l’instant dans l’organisation française 100% Fight.

>> Suivez les soirées UFC et le meilleur du MMA avec les offres RMC Sport

"Je suis tombé sur l’affaire en ouvrant Twitter et la vidéo m’a touché, nous confie Jembiev. J’ai vu le petit sans défense face à des gamins et surtout à répétition donc je n’ai pas cherché à comprendre, j’ai juste voulu trouver une solution. La première chose que j’aurai faite si c’était un proche à moi aurait été de l’inscrire dans une salle de MMA donc cette idée m’est venue instinctivement. Dans ce sport, on n’accepte pas la violence gratuite. On nous inculque toujours qu’il ne faut pas être ‘fort avec les faibles’ ni ‘faible avec les forts’. Le MMA à cet âge-là, c’est parfait, tu as encore le temps pour tout apprendre et surtout pour prendre confiance en toi, et c’est très important."

La magie de la toile opérant, Jembiev trouve vite le contact de Rudy et lui envoie un message privé pour lui demander s’il est motivé à l’idée de lui "trouver une salle de MMA sur Creil". "C’est un beau sport avec beaucoup de valeurs, ça va t’apprendre avant tout à te défendre mais aussi à prendre confiance en toi", lui écrit le combattant. La réponse de Rudy ne tarde pas: "J’en parle à ma mère et je vous tiens au courant". Depuis, les choses s’organisent à leur rythme. "J’ai pu échanger avec la Team NSO de Creil en parallèle, poursuit Jembiev. On a parlé de l’affaire, ils étaient au courant et ils m’ont dit que Rudy était le bienvenu, que des amis à lui l’avaient déjà sollicité pour venir. De mon côté, j’attends encore la réponse de sa maman, je n’ai pas envie de forcer pour le moment."

Vu l’époque, celle de la polémique reine, il faut vite déminer les clichés. L’idée de Jembiev n’est surtout d’apprendre à Rudy de quoi prendre sa revanche sur ses agresseurs. Il s’agit de lui fournir des armes physiques comme mentales pour se sentir mieux dans sa peau. "C’est un sport qui prône pleins de valeurs, et la violence gratuite n’est pas inscrite dedans, confirme Jembiev. Tu vas faire ton entraînement, tu vas tourner en sparring et tu auras envie de tout sauf de la violence en rentrant chez toi. Après, si la violence vient à toi, ce sera selon moi le sport le plus complet pour pouvoir te défendre. Je tiens à remercier ceux qui m’ont aidé à le retrouver et à tous ceux qui ont réagi. Si on peut utiliser les réseaux sociaux à bon escient et inculquer les bonnes valeurs, on peut changer les choses."

La belle initiative de "Loup Noir" (son surnom) n’est surtout pas isolée. Loin de l’image de violence pure que certains aiment à tort véhiculer sur cette discipline, le MMA français s’implique autant que possible dans la lutte contre le harcèlement. En marge de l’affaire Rudy, le compte Twitter Lethal BJJ Wrestling – à suivre si vous aimez les sports de combat et ceux qui en parlent bien – s’est lui aussi mobilisé à travers un message clair: "On peut proposer quelque chose d’utile à la société. Car Rudy ne doit pas être le seule malheureusement à vivre des injustices. Que tous ceux qui subissent du harcèlement à l’école me contactent en message privé. On va leur trouver des parrains via les associations sportives d’arts martiaux."

"Ça a été très dur de voir cet adolescent se faire tabasser plusieurs fois, nous précise Amadou Sow, l’homme derrière le compte Lethal BJJ Wrestling, combattant MMA amateur (9-2) et champion de France de pancrace. Ça traduit un manque de soutien à son encontre et la question se pose par rapport au dispositif pour accompagner ces personnes harcelées. J’ai eu l’impression que Rudy n’a pas été accompagné sur ce point-là donc j’ai souhaité lui apporter mon soutien ainsi qu’à toutes les personnes harcelées. Il y a une caisse de résonance sur mon compte Twitter en rapport au sport de combat pour la défense personnelle. J’ai souhaité apporter ma contribution en demandant à des parrains et associations sportives d’arts martiaux d’ouvrir leurs portes afin d’être un accueil pour ces personnes harcelées."

Et Sow de poursuivre: "Le MMA et les sports de combat en général, comme le jiu-jitsu brésilien ou la lutte, peuvent leur apporter du tissu social, une équipe bienveillante qui va les prendre sous leurs ailes et leur apporter de façon naturelle du soutien. Ce sont d’excellentes écoles pour prendre confiance en soi, transformer son corps, sa posture et aiguiser son regard. L’objectif n’est pas d’aller se venger mais d’avoir une posture plus active quant aux éventuelles attaques extérieurs car nous ne sommes pas dans un monde de Bisounours."

Ami de Jembiev, Sow s’est aussi rapproché de lui pour mener plus loin ces actions. "Avec Ramzan, on s’est dit que ce serait bien d’organiser un stage de MMA, JJB, lutte, où on accueillerait des associations qui viennent en aide aux personnes harcelées. Ces associations sont invitées à m’écrire en message privé afin qu’on puisse organiser ce stage avec des enfants concernés par ce type de problématique. Ce sera un plaisir avec Ramzan de pouvoir les accueillir et de leur donner un autre soutien, de leur dire qu’ils ne sont pas seuls."

Autre figure du MMA français, le combattant UFC Benoît Saint-Denis prend aussi ce problème à bras-le-corps. Début octobre, avec son coach Daniel Woirin, "God of War" a ainsi accompagné l’association MMA dans ta ville, qui "promet l’insertion sociale et professionnelle par le MMA" et "réalise également des actions contre le harcèlement scolaire", pour un atelier avec des enfants à Grigny dans la salle du VIC Fight (en présence du maire local). "Le MMA donne le goût de l’effort et renforce la confiance en soi via la réussite dans les sparrings, dans les techniques, nous explique Saint-Denis, qui ne connaît pas sa future date de combat ou son prochain adversaire après avoir régalé à l’UFC Paris. En devenant meilleur en MMA, tu deviens un meilleur humain par défaut, plus physique, plus fort, plus endurant. Et si tu le pratiques bien, tu améliores tes qualités mentales et c’est bénéfique à toute la communauté à laquelle tu appartiens car tu deviens une personnalité plus forte. Le MMA est très intéressant dans ce sens-là pour la lutte contre le harcèlement."