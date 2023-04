MMA: "ça toque à la porte !" PFL, Bellator, UFC... Doumbé fait le point sur ses options

Cédric Doumbé n'a pas dévié de sa ligne. Si, sur un plan sportif, l'UFC lui garantit la gloire en MMA, les propositions financières sont aussi plus alléchantes ailleurs. Le combattant promet de prendre une décision cette semaine.

Onze fois champion du monde de Kick-boxing, notamment dans la prestigieuse organisation Glory, qu’il a depuis quitté pour se lancer dans le MMA (5 combats, autant de victoires), Cédric Doumbé a fait un point sur sa carrière sur beIN Sports. Tête d’affiche du MMA Grand Prix de Paris, Doumbé a éteint le Polonais Pawel Klimas d’un crochet du gauche dévastateur le 4 mars, et passé avec brio son plus gros test en MMA à ce jour.

Doté de qualités indéniables pour briller dans la discipline, Doumbé n’a pas encore mis les pieds dans une organisation majeure du MMA. Ce qu’il aurait pu faire à l’occasion de l’UFC Paris si son combat n’avait pas été annulé. Aux portes de l’organisation de Dana White, Cédric Doumbé a accentué la pression sur l’excentrique patron de l’UFC ce dimanche. En résumé, Cédric Doumbé attend de l’organisation qu’elle le rémunère à sa juste valeur. Il s’en est expliqué sur beIN Sports.

Doumbé: "La balle est dans mon camp"

"Je combats pour divertir les gens. Tous ceux qui me suivent en France veulent me voir à l’UFC et moi j’ai envie de leur offrir ça. Maintenant, il y a un autre plan de carrière, c’est l’avenir. C’est bien de combattre pour le divertissement, c’est bien aussi de combattre pour sécuriser son avenir. Le PFL propose beaucoup d’argent aux Etats-Unis, le Bellator propose beaucoup d’argent en Europe, c’est très difficile. Maintenant, le Bellator, c’est pas l’UFC, le PFL... c’est pas l’UFC. C’est un choix de carrière décisif parce que là, j’ai 30 ans, je ne peux pas faire trois ans aux Bellator, trois ans au PFL et revenir à l’UFC, ce n’est pas comme ça que ça se passe. La balle est dans mon camp." Plus tôt dans la soirée, Doumbé avait publié sur Twitter la photo du screenshot d’un faux appel téléphonique que lui aurait passé Dana White.

"Très triste" de ne pas avoir pu combattre devant le public français à l’occasion du premier événement de l’UFC organisé à Paris, Cédric Doumbé meurt d’envie de participer au prochain, en septembre 2023, il ne s’en cache pas. "Je me dois d’offrir un spectacle plus grandiose, j’ai vraiment envie de faire ce premier combat avec l’UFC à Paris. Maintenant, je l’ai dit, il y a des propositions qui sont alléchantes, il va falloir faire des concessions d’un côté ou de l’autre, mais ça se fera incessamment sous peu. Je vais prendre une décision cette semaine. Parce que ça toque à la porte."

Contrairement à ce que prétendait une rumeur qui a circulé sur la toile pendant l'interview de Cédric Doumbé sur beIN Sports, le combattant n'a jamais indiqué qu'il avait signé un nouveau contrat avec l'UFC. Ce qu'il a pris soin de préciser lui-même sur les réseaux sociaux, pour balayer tout malentendu.