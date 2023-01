Quand Francis Ngannou fait mine d'affronter... Cristiano Ronaldo

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, Cristiano Ronaldo s'est affiché avec Francis Ngannou. Tout sourire, les deux hommes se sont défiés poing contre poing.

Cristiano Ronaldo est un homme de défis. Après avoir quitté l'Europe pour rejoindre Al-Nassr contre un contrat mirobolant, le Portugais a disputé son premier match avec une sélection des meilleurs joueurs de Riyadh face au PSG de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Une rencontre où le quintuple Ballon d'or s'est offert un doublé. Deux jours plus tard, CR7 s'est lancé un nouveau challenge, et pas face à n'importe qui. L'ancien attaquant de Manchester United a partagé un moment avec le champion de MMA Francis Ngannou.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, les deux hommes se font face, poing contre poing, comme s'ils étaient prêts à en découdre. Après quelques secondes de sérieux, Ronaldo explose de rire avant de tomber dans les bras du Camerounais.

Premier match officiel ce dimanche pour Ronaldo

"J'ai été ravi de rencontrer le champion du monde Francis Ngannou", a commenté le meilleur buteur de l'histoire de la sélection portugaise. "J'ai été ravi de discuter avec toi et je te remercie pour tes aimables paroles. Très inspirant !", lui a répondu le combattant de MMA.

Après une reprise en guise de feu d'artifice face au PSG, où il a terminé homme du match, Cristiano Ronaldo va effectuer ses grands débuts avec Al-Nassr ce dimanche à 18h30 face à Al-Ettifaq, 10e du championnat saoudien. Une rencontre à suivre sur RMC Sport 1 et sur la chaîne Twitch de RMC Sport.