MMA: les images d'Elon Musk qui s’entraîne déjà pour son potentiel combat contre Zuckerberg

Elon Musk, patron de Twitter, s’est entraîné mardi avec une ceinture noire du jiu-jitsu et les images de cette session ont encore renforcé l’hypothèse d’un futur combat de MMA face au fondateur de Facebook Mark Zuckerberg.

Alors peut-être… Sur le papier, il parait impossible d’imaginer Mark Zuckerberg et Elon Musk s’affronter dans un octogone lors d’un combat de MMA. Mais à mesure que l’idée s’est emparée des réseaux sociaux, le boss de Meta (qui comprend Facebook ou encore WhatsApp) et celui de Twitter semblent eux aussi de plus en plus emballés par un tel projet. Ce mardi, Elon Musk s’est même affiché lors d’une session d’entraînement avec Lex Fridman, informaticien célèbre qui possède une ceinture noire en jiu-jitsu.

En réponse à une publication de celui-ci mettant en avant "la force" et les attributs d’Elon Musk au sol, le patron de Twitter s’est fendu d’une courte réponse: "C’était amusant!"

Musk coaché par une légende de l'UFC?

Géants du monde de la tech', Elon Musk et Mark Zuckerberg se sont aussi pris de passion pour les sports de combat ces dernières années et sont devenus des pratiquants amateurs.

A l’image de Jeff Bezos (Amazon) dont la transformation physique a beaucoup fait réagir après sa découverte de la musculation, le duo Musk-Zuckerberg semble bel et bien envisager un combat en MMA.

A l’affût d’un fantastique coup, Dana White se verrait bien les accueillir à l’UFC et certaines rumeurs aux Etats-Unis avancent déjà un potentiel rendez-vous pour l’UFC 300 en 2024.

En attendant de savoir ce combat se fera ou non, Elon Musk se prépare activement. Habitué à faire parler de lui pour ses positions parfois jugées excentriques, le boss de Twitter et Tesla a notamment accepté d’être conseillé par la légende Georges St-Pierre. Avec un champion de MMA (26 victoires pour 2 défaites) pour l’entraîner, Elon Musk s’offrirait un coach d’exception.