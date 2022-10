MMA: qui est Hasbulla Magomedov, le "mini Khabib" qui vient de signer à l'UFC?

Star des réseaux sociaux, le jeune Daghestanais Hasbulla Magomedov sera présent ce samedi soir dans le coin d'Islam Makhachev pour son combat contre Charles Oliveira à Abu Dhabi lors de l'UFC 280 (en direct à partir de 20h sur RMC Sport 2). Celui qui est surnommé "mini Khabib" vient de s'engager avec l'UFC.

C’est un duel particulièrement attendu. Peut-être le plus excitant depuis le choc entre Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov en octobre 2018. Ce samedi soir, Charles Oliveira et Islam Makhachev ont rendez-vous du côté d’Abu Dhabi pour le combat principal du bouillant UFC 280 (à suivre en direct à partir de 20h sur RMC Sport 2). Pour la première fois de son histoire, l’UFC proposera un face-à-face pour une ceinture entre deux athlètes qui restent sur dix victoires ou plus dans l’organisation : onze pour le Brésilien, invaincu dans l’octogone de l’UFC depuis décembre 2017, et dix pour le Daghestanais, dont la dernière défaite remonte à octobre 2015.

Successeur annoncé de Khabib Nurmagomedov, Islam Makhachev pourra compter sur le soutien dans son coin du roi invaincu des légers, son ami et désormais entraîneur. A ses côtés, le long de la cage, un certain Hasbulla Magomedov sera aussi de la partie. Son nom ne vous dit rien ? Ce jeune Daghestanais de 20 ans - c’est l’âge qu’il indique avoir - est pourtant une star des réseaux sociaux. Son compte Instagram pèse 3,8 millions d’abonnés, rien que ça. Ses vidéos humoristiques, dans lesquelles il met en scène son quotidien et ses rencontres avec des stars, atteignent des centaines de milliers de vues sur Youtube. Il y a un an, le cliché le montrant avec le clan d’Islam Makhachev lors de l’UFC 267 a également fait le tour du monde.

On le voyait poser tout sourire dans les bras de Khabib Nurmagomedov au milieu de l’octogone. Certains ont alors cru voir un enfant. D’autres l’ont même pris pour le fils de celui qui est considéré par beaucoup comme le meilleur combattant de l'histoire de l’UFC. Et pourtant, même s'il est surnommé "mini Khabib", Hasbulla Magomedov n’a aucun lien de parenté avec lui et il n’a plus rien d’un ado. Son petit gabarit s’explique par une maladie. Il souffre de rachitisme, affection assez proche du nanisme qui entraîne généralement un retard de croissance et des déformations osseuses. Vrai showman, Hasbulla Magomedov pourrait bientôt passer un nouveau cap dans sa popularité (et ses ambitions) puisqu’il a récemment annoncé s’être engagé avec l’UFC.

Dana White : "Ce qu’il va faire reste à voir"

"Les rumeurs sont vraies. J’ai officiellement signé un contrat pour combattre à l’UFC ! Les détails seront révélés d’ici à la fin de l’année. Merci à l’UFC, Dana White, Khabib Nurmagomedov (…) et tous ceux qui m’ont aidé à faire de ce rêve une réalité. Tous mes fans pourront bientôt acheter un kit de combat Hasbulla", a-t-il fait savoir. Une annonce, relayée par le diffuseur officiel de l’UFC en Angleterre (BT Sport), qui soulève forcément plusieurs questions : va-t-il vraiment monter dans l’octogone ? Et si oui, qui va-t-il affronter et quand ? L’UFC, qui ne cesse de le mettre en avant sur ses réseaux sociaux, n’a pas donné beaucoup plus d’informations à ce sujet.

"Oui, on a signé Hasbulla. Ce qu’il va faire reste à voir", s’est contenté de commenter le puissant patron de l'UFC Dana White auprès de Barstool Sports. Début septembre, la popularité grandissante de Hasbulla Magomedov avait aussi fait réagir... Conor McGregor. "J'adorerais botter ce petit imbécile", avait lancé la star irlandaise. Réponse d’un Hasbulla Magomedov pas franchement impressionné : "Hé Dana White et l'UFC, s'il vous plaît, faites que ça arrive. Laissez-moi le bouffer. J’ai faim, je vais l’écraser. Mon frère Khabib l'a écrasé lui et toute son équipe, c’est à mon tour."

Il nourrit en parallèle une rivalité avec le dénommé Abdu Rozik, autre star des réseaux sociaux (5,3 millions d'abonnés sur Instagram), qui s'est fait connaître au Tadjikistan grâce à ses pitreries en ligne. Ces deux-là avaient failli en venir aux mains à Abu Dhabi lors de l'UFC 267.