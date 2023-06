UFC: Amanda Nunes annonce sa retraite après sa victoire, la GOAT quitte le MMA avec deux ceintures

Après avoir logiquement battu la Mexicaine Irene Aldana et conservé son titre des poids coqs samedi lors du main event de l’UFC 289 à Vancouver, la Brésilienne Amanda Nunes a déclaré qu’elle mettait un terme à sa carrière. A 35 ans, celle qui est considérée comme la GOAT quitte le MMA avec deux ceintures mondiales.

Une page du MMA se tourne. Amanda Nunes a décidé de tirer sa révérence. A 35 ans, la championne brésilienne ne pouvait pas quitter la cage sur une défaite. Dommage pour Irene Aldana. Lors du co-main event de l’UFC 289 samedi à Vancouver, la GOAT a donc montré une dernière fois toute l’étendue de son talent. Dominatrice et souveraine durant les cinq rounds, elle a logiquement battu la Mexicaine sur décision unanime. Celle qui briguait la ceinture des poids coqs de la Brésilienne n’a eu aucune chance. Amanda Nunes quitte la cage comme une reine, avec ses deux titres en poche chez les coqs et les plumes.

"Je veux passer plus de temps avec ma famille"

"Jusqu’à la fin des temps je resterai la double championne! Pour moi c’est la soirée idéale pour me retirer", a déclaré la Brésilienne après avoir embrassé sa compagne et lâché quelques larmes sur ses deux ceintures et ses gants qu’elle avait soigneusement déposés au centre de l’octogone.

Pour expliquer sa décision, Amanda Nunes a évoqué la pression de sa mère, impatiente de la voir arrêter de combattre dans la cage. "J’ai beaucoup apprécié mon histoire dans le MMA mais ma famille me manque. Je veux passer plus de temps avec elle, notamment au Brésil. Je n’aurais jamais cru que je deviendrais un jour double championne mais je l’ai fait, c’est vraiment incroyable." C'est sur ces paroles et ce beau moment d'émotion que la plus grande combattante de l'histoire du MMA féminin, heureuse comme jamais, a quitté la cage samedi soir à Vancouver.