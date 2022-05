UFC: Blachowicz s'impose face à Rakic et espère une revanche pour le titre des lourds légers

Dans le choc de la nuit à l'UFC, le Polonais Jan Blachowicz s'est imposé contre Aleksandar Rakic chez les lourds légers. L'Autrichien a dû déposer les armes à la suite d'une blessure au genou en début de troisième manche dans un combat jusque-là très équilibré.

Ce n'était pas le dénouement que le public de Las Vegas attendait. Evenement principal de cette soirée de l'UFC Fight Night, le combat chez les poids lourds légers entre Jan Blachowicz et Aleksandar Rakic a tenu ses promesses durant deux manches, avant de prendre un tournant plus dramatique au début de la troisième. Et au final, c'est le Polonais qui repart avec la victoire après la blessure au genou de son adversaire.

Blachowicz veut sa revanche contre Teixeira

Les "leg kicks" de Blachowicz ont fini par payer. Arme principale des deux hommes lors de ce combat, ce sont les coups de pieds infligés par le Polonais qui ont eu raison d'Aleksandar Rakic, dimanche. Sur un coup anodin en début de troisième manche, l'Autrichien a rebondi sur son pied arrière avant de s'effondrer au sol, se tenant immédiatement le genou droit. L'arbitre n'a pas mis longtemps à dégainer pour proclamer la victoire de Blachowicz par TKO. D'autant plus dommage qu'avant cela, les combattants avaient montré de belles choses, notamment Rakic qui était parvenu à envoyer son adversaire au sol lors de la deuxième manche.

Peu après l'annonce du résultat définitif du combat par l'arbitre, les deux hommes se sont tombés dans les bras, plein de respect, avant que le Polonais ne prenne la parole au micro. "C'était le combat auquel je m'attendais, a-t-il déclaré sur RMC Sport2. Au premier round c'était bien, au deuxième il m'a emmené au sol donc ça ne s'est pas bien passé. Mais au final cela se termine comme cela, ça arrive parfois malheureusement. J'ai hâte de revenir dans l'octogone et j'espère que l'UFC me donnera une autre chance de combattre pour le titre."

Pour rappel, en octobre dernier, Jan Blachowicz s'était incliné face à Glover Teixeira, l'actuel tenant du titre chez les lourds légers, par soumission. Et il espère bien avoir sa revanche le plus tôt possible.