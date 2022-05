UFC: déchu de son titre à la pesée, Oliveira se venge sur Gaethje

Après avoir perdu sa ceinture des poids légers vendredi pour 200g de trop à la pesée, le combattant brésilien Charles Oliveira a battu l’Américain Justin Gaethje par soumission au premier round samedi lors de l’UFC 274 à Phoenix.

Fallait pas l’énerver. C’est un Charles Oliveira remonté comme une pendule qui a éteint Justin Gaethje au premier round samedi lors du main event de l’UFC 274 à Phoenix. Vendredi lors de la pesée, coup de tonnerre, le champion des poids légers (32 ans) a été déchu de son titre pour 200 grammes au-dessus de la limite autorisée lors de la pesée. Une première dans l'histoire de la plus prestigieuse des leagues de MMA. Si le combattant brésilien a pointé un problème de balance, sa ceinture, vacante, s’est envolée.

"Je suis le champion, c’est mon titre!"

Chez lui dans l'Arizona, devant ses fans, l’Américain Justin Gaethje avait une occasion en or pour la récupérer. Il n’en sera rien. A l’issue d’un combat splendide, Oliveira très agressif d'entrée, s’impose par soumission et prouve qu’il est bel et bien le roi des super légers malgré la perte de son titre. "Quelque chose manque ici, le champion a un nom, Charles Oliveira, je suis le champion, c’est mon titre", a-t-il clâmé après son combat diffusé sur RMC Sport 2. Enfin Dana White, le boss de l'UFC, lui a confié qu'il était le n°1 de la division mais pas le champion.