UFC: Gane explique son "désolé" après le combat face à Ngannou et vise une revanche

Ciryl Gane a expliqué pourquoi il avait souhaité s'excuser face caméra, à la fin de son combat contre Francis Ngannou. Défait par le Camerounais, le Français espère une revanche.

"Désolé", lance Ciryl Gane à l’issue du combat, le visage marqué par l’épreuve que lui a fait subir Francis Ngannou, champion UFC des poids lourds. Le Français n’a pas besoin de connaître la décision des juges, il sait déjà qu’il a perdu. "A chaud, ce désolé c’était un mélange de sentiment de déception, de "je ne vous ai pas offert ce que j’avais envie de vous offrir", a révélé le combattant français, qui avait pour unique but de gagner le combat, sans penser à la ceinture.

"Cela aurait été cool d'avoir un bijou, un objet à présenter, à partager pour les photos. C’est toujours bien, mais d’apporter cette victoire… Je suis vraiment dans le partage, je n e fais pas ça que pour moi, a-t-il expliqué. Je fais ça pour manger, mais pas que. Tous les gens étaient derrière moi, prennent du temps, se lèvent, dépensent de l'argent pour moi, je me sens redevable."

Une revanche pour s'améliorer

Au terme de son exposé, le Français, qui avait pourtant bien débuté dans les deux premiers rounds de son combat, respectant son plan à la lettre, reconnait que son "désolé" était peut-être "un peu fort", parce que "je n’ai pas déçu tant que ça". Au fond, Ciryl Gane a passé "une très belle soirée", ce qu’il n’a d’ailleurs aucun mal à avouer, satisfait du spectacle produit. Surtout qu’il avait face à lui "un monstre", le Camerounais Francis Ngannou, auquel il aura posé bien des problèmes.

"On va prendre le temps de monter les curseurs, d’être meilleur. On va monter le curseur de force, faire beaucoup plus de musculation, on va prendre le temps de se perfectionner au sol", prévient-il. Souhaite-t-il une revanche? "J’aimerais bien la revanche, par rapport au côté sportif, c’est un challenge. Je ne l’ai relevé qu’à moitié. Il y a un petit goût de frustration, juste pour faire mieux.