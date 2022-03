UFC: Ngannou s'est fait opérer du genou aux Etats-Unis

Le champion UFC des poids lourds Francis Ngannou, qui avait révélé avoir combattu avec le genou droit blessé contre Ciryl Gane en janvier, s'est fait opérer. Place maintenant à une longue rééducation pour le Camerounais.

Des nouvelles rassurantes. Comme prévu, le champion UFC des poids lourds Francis Ngannou s’est fait opérer du genou droit à Los Angeles, ce qui va l'empêcher de prendre part à tout combat avant plusieurs mois. "L'opération du genou s'est très bien passée aujourd'hui. C'est l'heure de la rééducation pour tout ramener à la normale et se remettre sur de bons rails", a commenté le Camerounais de 35 ans ce samedi sur ses réseaux sociaux.

En janvier dernier, à l'issue de sa victoire par décision unanime contre le Français Ciryl Gane pour la défense de son titre, Ngannou avait révélé avoir combattu avec le genou droit blessé, endommagé au niveau des ligaments croisés. "Comme j'avais un handicap avec un ligament croisé antérieur déchiré il y a trois semaines, j'ai saisi l'occasion au sol car je n'étais pas très stable sur mon genou", avait-il confié.

"Je pense que nous pouvons tous convenir qu'il mérite un peu de temps pour rentrer chez lui et être avec sa famille et ses compatriotes. A son retour, nous prévoyons qu'il se fasse opérer puis qu'il commence le processus de rétablissement afin de pouvoir être de retour à 100% dès que possible", avait ajouté son manager Marquel Martin, alors que le contrat de Ngannou avec l'UFC arrivera à son terme à la fin de l'année.

Un avenir flou

Invité exceptionnel du Super Moscato Show ce mardi sur RMC, "The Predator" en a profité pour faire le point sur sa situation : "Je m’entends avec eux, je suis juste pas d’accord avec eux. Il y a une différence. Je ne suis pas d’accord avec leur façon de faire les choses et la façon dont on m’a traité. Je n’ai pas été d’accord pour certains principes. Je ne suis pas d’accord avec certaines clauses du contrat que je ne veux pas signer. C’était une erreur d’avoir signé ça une première fois."

"J’ai respecté ma clause mais je veux de la latitude et la liberté de me mettre sur le piédestal en tant qu’homme libre (free agent sans contrat, ndlr) avant de resigner, a-t-il insisté. (...) Ce n’est pas fini avec l’UFC. Il y a la possibilité. Je n'ai pas fermé la porte avec l'UFC. J’ai toujours laissé la porte ouverte, tant que l’UFC revient à la raison et décide de m'écouter."

Il est aussi revenu sur ses envies de passer à la boxe anglaise, en abordant la question d'un duel face à la star Tyson Fury. "On veut organiser un combat, a confirmé Fury. Cela fait longtemps que je veux me battre en boxe anglaise et surtout, l'opportunité avec Tyson Fury cela fait deux ans que l’on se chauffe un peu sur les réseaux sociaux. On n'est pas encore en contact."