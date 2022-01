Le champion du monde junior de tir meurt après s'être accidentellement tiré une balle dans le ventre

Cristian Ghilli, champion du monde junior de tir, est décédé à 19 ans jeudi après s'être accidentellement tiré une balle dans le ventre alors qu'il chassait avec ses amis.

Terrible drame en Italie. Ce jeudi, le champion du monde junior de tir, Cristian Ghilli, est décédé après s'être accidentellement tiré une balle dans le ventre, alors qu'il participait à une partie de chasse avec ses amis près de Pise, en Italie. Malgré son transport rapide vers l'hôpital de Cecina (Toscane), le jeune homme de 19 ans n'a pas pu être sauvé par les médecins, qui ont dû l'opérer en urgence pour arrêter l'hémorragie.

Champion du monde par équipe et par équipe mixte

Spécialisé dans le tir aux pigeons d'argile, Cristian Ghilli chassait avec des amis dans les bois de Montecatini Val di Cecina, dans la province de Pise, lorsqu'il s'est accidentellement tiré une balle. "En octobre dernier, il avait été sacré champion du monde par équipe et par équipe mixte, en plus de l'or et d'une troisième place individuelle à la Coupe du monde de Lima, au Pérou", a expliqué Luciano Rossi, le président de la Fédération italienne de tir, dans la presse italienne.

Cristian Ghilli avait également brillé en mai dernier, en remportant l'or en individuel, par équipe et par équipe mixte au championnat d'Europe à Osjiek en Croatie.