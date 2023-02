Tennis: à Rotterdam, Gaël Monfils entame sa course vers les JO

Après six mois hors des radars, Gaël Monfils retrouve le circuit la semaine prochaine à Rotterdam. Le Français s’est volontairement fait glisser au-delà de la 200e place mondiale pour atteindre son ultime objectif : participer aux JO de Paris 2024 à Roland-Garros. A 36 ans, c’est risqué mais ça lui ressemble.

Alors que le jeune (Arthur) Fils brille sur le circuit, le "vieux" Monfils prépare son retour en secret. Depuis le 11 août et cet abandon en huitièmes de finale du Masters 1000 de Montréal, on n’a plus revu "Monf'" sur un court de tennis. L’attente va prendre fin la semaine prochaine à l’ATP 500 Rotterdam, où il a reçu une wild-card. Entre-temps, le Parisien a pris le temps de soigner sa blessure à l’aponévrose, il a pouponné sa petite Skaï - née en octobre – et s’est préparé en Suisse au côté de son coach Gunthar Bresnik.

A 36 ans, Monfils sait que chaque choix peut être fatal. Dans un de ses VLOG, une scène montre qu’il était tout près de reprendre la compétition à Bercy mais il y avait un doute. Et le côté stratégique l’a emporté. S’il avait joué à l’Accor Arena, il se serait privé d’un outil essentiel dans son challenge: l’utilisation d’un classement protégé. Concrètement, il s’est donc volontairement laissé glisser au-delà de la 200e place mondiale mais il a l’assurance de pouvoir prendre part aux plus grands tournois. Pour bâtir un programme cohérent, c’est plus confortable. Maintenant, son dossard 207 fait un peu peur.

Chardy: "Sa chance? C’est un monstre physique!"

Jérémy Chardy s’y connaît en come-back. Il a repris la compétition en Australie après un et demi d’absence. Il a conscience des dangers qui guettent son copain. "Il n’y a rien qui remplace les matches, nous disait-il à Melbourne. Tu as beau t’entraîner dur, quand il va revenir, il va devoir enchaîner les matches. Moi, j’ai parlé à d’anciens blessés: ils te disent tous qu’il faut pas mal de matches pour retrouver tes sensations Et puis, par expérience, quand tu reprends ce n’est pas l’endroit où tu t’es blessé qui va te gêner. C’est normal: ça fait longtemps que tu n’as fait d’efforts aussi durs sur les autres zones. Et puis avec le stress et la tension, tu as des douleurs qui arrivent. On sait aussi que Gaël a été fragile dans sa carrière. La chance qu’il a, c’est que c’est un monstre physique! On s’est parlés plusieurs fois, je sais qu’il est motivé. Autre motif de motivation: sa femme (Elina Svitolina, ndlr) veut revenir aussi, c’est un bon challenge."

Admis dans le tableau de l’ATP 500, Richard Gasquet se réjouit de retrouver son pote aux Pays-Bas. Mais il ignore dans quel état il va le retrouver. "Ça va être dur, prévoit ce dernier. Le pied, c’est compliqué. Les appuis, ça va prendre du temps pour ne plus avoir d’appréhension. Après, s’il n’a plus mal, il est capable de regagner énormément de matches. Je le trouve encore assez frais au niveau du corps. J’y crois et j’espère qu’il va réussir car il manque au circuit."

Ojectif: top 50 le 10 juin 2024

Le Biterrois a une chance sur trente-et-une de croiser la route de son pote à Rotterdam. Ce serait assez cocasse. Après les Pays-Bas, Gaël Monfils jouera l’Open 13 à Marseille. En mars, il utilisera son fameux classement protégé pour disputer le Masters 1000 d’Indian Wells. Son premier tournoi sur terre battue devrait avoir pour cadre le Monte-Carlo Country Club, où il avait atteint la finale en 2016, seulement battu par Rafael Nadal. Les organisateurs lui gardent une invitation au chaud.

Concrètement, il a seize mois pour obtenir son billet pour Paris 2024. Au classement du 10 juin 2024, il devra être dans le Top 50.