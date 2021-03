Tennis: Federer battu à Doha, dès le lendemain de son grand retour

Roger Federer, qui faisait son retour à la compétition à Doha après treize mois d'interruption, a été battu jeudi dès son deuxième match par le 42e mondial géorgien Nikoloz Basilashvili (3-6, 6-1, 7-5).

"Je reviens de tellement loin que je suis heureux d'avoir été capable de jouer deux matches coup sur coup en trois sets". Roger Federer a positivé ce jeudi soir, après avoir essuyé une défaite dès le deuxième match de son grand retour sur le circuit. À Doha, le Suisse s'est incliné (3-6, 6-1, 7-5) face au Géorgien Nikoloz Basilashvili, 42e mondial.

"Je ne suis pas encore à 100%, je le vois, je le sens. Mais l'objectif est d'être à 100% pour la saison sur gazon", a commenté Roger Federer, 40 ans en août. Visiblement fatigué après avoir déjà disputé trois sets et passé 2h24 sur le court pour son match de retour, la veille contre Daniel Evans, le champion doit décider "dans les 24 heures" s'il s'aligne à Dubaï la semaine prochaine.

"Ce qui vient avant la saison sur gazon, c'est la terre battue. Donc je n'ai pas d'autre choix que de jouer sur terre battue si je veux disputer des matchs, a-t-il aussi annoncé. La terre battue peut être bonne ou mauvaise pour moi. Je ne le saurai qu'en pratique. Mais je ne pense pas que ce sera une mauvaise chose."

Balle de match manquée

Après avoir remporté avec assurance la première manche, Roger Federer a perdu pied dans la deuxième. Commettant trop de fautes, dominé à l'échange, il a permis à l'adversaire de revenir dans la partie. Dans la troisième manche, le Suisse a d'abord écarté plusieurs balles de break à 4-3, avant de se procurer une balle de match à 5-4 sur le service adverse.

Contrairement à la veille, où il avait nettement haussé son niveau de jeu et de prise de risque à la fin du troisième set, Federer en a semblé incapable face à Basilashvili. Et c'est le Géorgien qui a pris la mise en jeu de son adversaire pour mener 6-5 et servir pour le match. Il s'est procuré trois balles de match et a conclu sur la troisième.

"Il a toujours été mon idole"

"C'est incroyable, c'est un des plus grands joueurs de tous les temps. Ça représentait tellement pour moi de le jouer, il a toujours été mon idole", s'est réjoui Nikoloz Basilashvili, qui affrontera l'Américain Taylor Fritz (33e mondial), vendredi pour une place en finale.

Après sa demi-finale de l'Open d'Australie en janvier 2020 (perdue face à Novak Djokovic) et un match exhibition début février contre Rafael Nadal en Afrique du Sud, Roger Federer avait décidé de subir une arthroscopie au genou droit qui le gênait depuis plusieurs années déjà. La suspension du circuit, une récupération plus compliquée que prévu et une seconde arthroscopie du même genou en mai l'ont conduit à couper complètement avec la compétition jusqu'à ce mercredi.