Tennis: Retour gagnant pour Federer à Doha, après 13 mois d'absence

Après 13 mois d'absence, loin des courts de tennis, Roger Federer a réussi son retour ce mercredi à Doha. Face au Britannique Daniel Evans lors du deuxième tour de ce tournoi ATP 250, le Suisse de 39 ans s'est imposé en trois sets (7-6, 3-6, 7-5).

Si la pandémie mondiale de coronavirus a mis sous cloche la saison de tennis pendant plusieurs mois en 2020, Roger Federer soignait lui ses blessures au genou droit au moment de la reprise en août. Alors que Novak Djokovic a chipé ces derniers jours son record du nombre de semaines passées en tant que numéro 1 mondial, la légende suisse n'a pas montré de faiblesse physique pour son retour face au 28e joueur mondial.

"C'est bon d'être de retour, bien sûr c'est encore meilleur de gagner. C'était un super match, on avait joué plus de vingt sets ensemble ces dernières semaines, a savouré Federer. Avec la fatigue, vous ne savez pas vraiment si c'est les muscles ou autre chose, mais l'important, c'est comment je vais me sentir demain. Ça a été une route longue et difficile, c'est un énorme défi de revenir à mon âge, mais ça valait le coup, parce que j'ai joué un bon match."

2h24 pour éliminer Evans

Il a fallu quand même 2h24 à Roger Federer pour venir à bout de Daniel Evans qui, comme un hasard, était son partenaire d'entraînement lors des deux dernières semaines. Federer a conclu la partie d'un énorme revers long de ligne qui a laissé Evans à plusieurs mètres. En quart de finale, Federer affrontera Nikoloz Basilashvili (42e).

Roger Federer n'était plus apparu sur un court de tennis depuis l'Open d'Australie 2020. Il a repris ce mercredi le fil de sa carrière et a rempli son premier objectif avec une victoire. Lui qui se projette sur Wimbledon a pour l'heure montré encore quelques beaux restes, à l'image de son fameux service-volée, réalisé à plusieurs reprises face à Evans.