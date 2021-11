Tennis: Federer n’envisage pas de rejouer avant l’été prochain

Dans une interview accordée à La Tribune de Genève, Roger Federer a laissé entendre qu’il ne reprendrait pas la compétition avant de longs mois. Le Suisse de 40 ans ne pense pas pouvoir revenir avant l’été 2022. Il manquerait donc les trois prochains Grand Chelem, dont Roland-Garros.

Le reverra-t-on un jour à Roland-Garros? Ce n’est pas certain. Ce ne sera pas pour l’an prochain en tout cas. Dans un entretien accordé à La Tribune de Genève, Roger Federer a laissé entendre qu’il ne reprendrait pas la compétition avant de longs mois. "Je serais incroyablement surpris de pouvoir jouer Wimbledon", a confié le Suisse, qui pourrait donc manquer les trois premiers Grand Chelem de 2022, dont celui de la Porte d’Auteuil. Opéré pour la troisième fois du genou droit en août dernier, l’artiste de 40 ans va devoir prendre son temps avant d’envisager un retour sur les courts.

"Cet été, il a été décidé de suturer la lésion à mon ménisque, ce qui implique un certain temps d'immobilisation, précise-t-il, dans des propos rapportés par L'Équipe. Les médecins en ont profité pour traiter aussi mon cartilage. La combinaison de ces deux interventions impose la patience et la prudence." Encore récemment, Federer se déplaçait avec des béquilles. Il pourrait reprendre la course en début d’année prochaine.

"Une finale de Grand Chelem, j’y crois encore"

Reste à savoir à quel niveau il peut revenir après une telle coupure, lui qui n’a disputé que treize matchs en 2021, avant de déclarer forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo. Malgré cette épreuve, qui pourrait le faire sortir du classement ATP, l’homme aux vingt Grand Chelem continue de se montrer ambitieux.

Quitte à souffrir pour retrouver sa raquette, autant viser les sommets. "Mon ambition, c'est de voir une dernière fois ce dont je suis capable... Ma vie ne va pas s'écrouler si je ne rejoue plus une finale de Grand Chelem mais ce serait le rêve ultime d'y retourner. Et en fait, j'y crois encore", conclut-il.