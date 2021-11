Tennis: Kyrgios souhaite supprimer Roland-Garros, le "pire Grand Chelem"

Dans le podcast "No Boundaries", le tennisman australien Nick Kyrgios recommande la disparition de Roland-Garros, un tournoi qu'il n'a jamais apprécié.

"Comparé à Wimbledon, c’est de la merde." Nick Kyrgios n’a jamais porté Roland-Garros dans son cœur. En 2019, la star australienne critiquait déjà vertement le tournoi parisien sur Instagram, et rappelait son aversion pour la terre battue. Deux ans plus tard, son avis n’a évidemment pas changé, bien au contraire. "Roland-Garros devrait purement et simplement être supprimé du calendrier. C'est le pire putain de Grand Chelem que j'ai jamais vu…", a-t-il lâché avec un énorme sourire à l’occasion du podcast "No Boundaries".

"Le GOAT ? Aujourd’hui je dis Federer"

Nick Kyrgios n’a jamais dépassé le 3e tour Porte d’Auteuil, et n’a plus participé à Roland-Garros depuis quatre ans. S’il s’est prononcé pour l’annulation de l’Open d’Australie par respect pour les habitants de Melbourne, la première levée du Grand Chelem de l’année reste l’un de ses moments préférés: "À l'Open d'Australie, la pression est énorme. Tout le monde attend tellement de toi. À l'entraînement, si je lâche un ‘fuck’, je vais avoir les médias sur le dos... Je ne peux rien faire, c'est brutal. Moi, j'aime Wimbledon. Même les gens qui ne suivent pas le tennis connaissent ce tournoi. C'est le plus prestigieux."

Au cours du podcast, Kyrgios s’est prononcé sur de nombreux sujets, dont le sempiternel débat du GOAT (meilleur joueur de l’histoire) dont le but est de départager une bonne fois pour toutes Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer: "Le GOAT ? Aujourd'hui, je dis Federer. Le joueur le plus influent à avoir jamais joué, c'est Federer. Son jeu est copié. Sur le circuit, il y a des mecs comme Dimitrov qui ont littéralement copié son jeu. Mec, trouve ton propre style ! 'Shadow Grigor'. Personne ne joue vraiment comme Novak alors que les gens imitent Federer. Même moi j'imite son geste au service parfois. Si Novak gagne un autre Grand Chelem, il passera devant."