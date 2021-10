Tennis: petite révolution, Federer va sortir du Top 10

Neuvième mondial cette semaine, le Suisse Roger Federer quittera le Top 10 du classement ATP la semaine prochaine, et ce pour la deuxième fois seulement depuis 2002.

C’est désormais acté, après la qualification du Polonais Hubert Hurcacz pour les huitièmes de finale du tournoi d’Indian Wells, Roger Federer quittera le Top 10 à la publication du classement ATP lundi prochain. Ce n’est pas tout à fait une surprise, dans la mesure où l’ancien n°1 mondial a passé peu de temps sur les courts cette année après trois opérations au genou, ni un tremblement de terre, puisque cela lui était déjà arrivé lors d’une précédente absence de sa part, déjà en raison d’une blessure à l’époque. Mais c'est un fait suffisamment rare pour être souligné.

13 matches en 2021...

La dernière fois qu’il était sorti du Top 10, c’était le 7 novembre 2016, en raison d'une blessure. Une absence qui s’était étendue jusqu’à la fin du mois de janvier 2017 (il était retombé à la 17e place mondiale). Le Suisse avait alors réintégré le Top 10 à la faveur de son sacre à l’Open d’Australie. Il avait même retrouvé très brièvement le trône qui fut le sien pendant tant d’années en 2018. Un Top 10 sans Federer, c’est tout de même une rareté. Depuis mai 2002 et sa première accession au Top 10 mondial, le maestro suisse a passé moins de six mois en dehors de ce cercle restreint.

Reste à savoir désormais si à 40 ans il sera toujours capable de retrouver les sommets une fois rétabli. "Le pire est derrière moi et je suis impatient pour tout ce qui va venir", a récemment confié le champion suisse. Roger Federer a disputé seulement 13 matches en 2021 après un an d’interruption et deux interventions sur son genou droit. Forfait à Roland-Garros, il avait été éliminé en quart de finale de Wimbledon en juillet avant de déclarer forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo en raison de ce mal récurrent au genou, puis d'annoncer mi-août son opération et une absence pour "de nombreux mois".