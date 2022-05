Tennis (Genève): l’exploit de Gasquet, qui s’offre le numéro 2 mondial Medvedev avant Roland-Garros

À 35 ans, le Français Richard Gasquet a fait sensation ce mardi au tournoi ATP 250 de Genève, en battant le numéro 2 mondial, le Russe Daniil Medvedev (6-2, 7-6). Une performance XXL pour l’actuel 75e à l’ATP, qui affrontera Marco Cecchinato ou Kamil Majchrzak en quarts de finale.

Et si c’était lui, le leader français à Roland-Garros? La suite le dira, mais toujours est-il qu’à quelques jours du tournoi parisien, Richard Gasquet (35 ans) a signé ce mardi un petit exploit, en battant le Russe Daniil Medvedev en deux sets sur la terre battue de Genève (6-2, 7-6). Un Medvedev numéro 1 mondial il y a quelques semaines, et aujourd’hui encore numéro 2. Là où Gasquet pointe au 75e rang. Rien que ça.

On avait senti le Français pas loin du sommet de son art, lundi, lors du premier tour du tournoi ATP 250 de Genève. En une heure et vingt minutes, Gasquet avait écrasé et profité de sa science de la terre battue pour donner au passage une leçon à John Millman, en deux sets (6-3, 6-1). Alors, ce mardi, l'espoir était permis face à un Daniil Medvedev de retour à la compétition après un mois d'absence.

Une première victoire contre un top 5 depuis 2015

Cela s'est senti et le Russe a lâché, de manière inhabituelle, sur la première balle de match de Gasquet, dans le tie-break du deuxième set. Une double faute pour offrir au Français sa première victoire contre un joueur du top 5 mondial depuis... 2015. À une semaine du début de Roland-Garros, Medvedev apparaît donc encore emprunté, lui qui a été opéré d'une hernie début avril après son dernier match disputé lors du tournoi de Miami.

Sa saison sur terre était initialement compromise mais le Russe est revenu plus vite que prévu. Un retour rapide sur le circuit dont a su profiter Gasquet pour se hisser en quarts de finale du tournoi de Genève. Il affrontera l'Italien Marco Cecchinato ou le Polonais Kamil Majchrzak en quarts de finale. Avant de se tourner vers Roland-Garros, le plein de confiance réalisé grâce à cette très belle victoire face à Medvedev.