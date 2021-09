Tennis: rééducation, retour sur le circuit... Federer donne des nouvelles encourageantes

En pleine rééducation après une troisième opération au genou, Roger Federer envisage de revenir "aussi vite que possible à l'entraînement et sur le court".

Convalescent après une troisième opération au genou, Roger Federer a redonné de l’espoir à ses fans à l’occasion d’un rendez-vous avec des sponsors, en marge de la Laver Cup qui doit débuter cette semaine (24-26 septembre), à Boston. Ce nouveau coup dur qui l’a frappé de plein fouet à 40 ans, cet été, soulevait des questions légitimes sur la suite de sa carrière. Qu’allait-il envisager désormais ? La fin semblait proche pour le codétenteur, avec Rafael Nadal et Novak Djokovic, du record de titres du Grand Chelem (20).

Federer réclame "encore un peu de patience"

"La rééducation avance, pas à pas. Le pire est derrière moi, je me réjouis de tout ce qui va arriver", a déclaré le Suisse Roger Federer à la presse locale, qu'il a pris l'habitude de consulter pour donner de ses nouvelles. "En revenant après une blessure, chaque jour est meilleur que le précédent. C'est une période excitante. Je suis passé par là l'année dernière, ce n'est pas un problème mentalement", a-t-il ajouté. Le Bâlois considère son retour sur le circuit professionnel comme un nouveau "défi". Il envisage de revenir "aussi vite que possible à l'entraînement physique et sur le court". Mais cela demande "encore un peu de patience".

Une chose est sûre, Federer ne disputera pas la Laver Cup, cette compétition dont il est le créateur, cette année: "Cela me fait beaucoup de mal, bien sûr", a reconnu Federer, qui suivra de loin le duel entre l'Europe et le reste du monde: "Ça va être 3 jours hardcore à regarder du tennis". En 2022, lorsque la Laver Cup sera organisée à Londres, Federer a l’intention d’honorer la compétition de sa présence, preuve que l’envie de jouer est toujours présente: "C'est l'un de mes objectifs, me mettre vraiment en avant pour revenir et jouer là-bas."

La dernière apparition de Roger Federer sur un court de tennis remonte à son quart de finale de Wimbledon sèchement perdu contre le Polonais Hubert Hurkacz (6-3, 7/6, 6-0). Il avait ensuite déclaré forfait pour les Jeux olympiques de Tokyo et les Masters 1000 de Toronto (Canada) et Cincinnati (Ohio), avant de renoncer à l’US Open.