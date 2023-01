Coupe Davis: "Qu'il retourne au football", le patron du tennis français tacle Gérard Piqué

Invité des Grandes Gueules du Sport ce samedi sur RMC, Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis, a grandement critiqué Gérard Piqué, qui détenait jusqu'à ces derniers jours la Coupe Davis par l'intermédiaire de sa société Kosmos. Après le fiasco, le dirigeant révèle aussi que l'Espagnol souhaitait racheter le Rolex Paris Masters.

Gérard Piqué ne s'est pas fait que des amis en se lançant dans le monde du tennis. Ces derniers jours, l'entreprise Kosmos, gérée par l'ancien footballeur, a perdu les droits de la Coupe Davis, acquis en 2018. La Fédération internationale de tennis reprendra dès cette saison la main sur ce tournoi qui avait changé de format. Invité des Grandes Gueules du Sport ce samedi sur RMC, Gilles Moretton, le président de la Fédération française de tennis, en a profité pour tacler l'Espagnol.

"Gérard Piqué voulait déjà racheter il n’y a pas si longtemps le Rolex Paris Masters. Il est venu nous voir avec Cédric Pioline (directeur du tournoi parisien, NDLR) pour nous faire des propositions, ça nous a fait beaucoup rire, a commenté le patron du tennis français. Il est venu dans mon bureau. Il faut qu’il retourne au football, vraiment."

"Il voulait faire du troc"

Placé en fin de saison, le Masters 1000 du Rolex Paris Masters est l'autre grand tournoi organisé sur le sol français avec Roland-Garros. "Je n’ose pas dire ce qu’il proposait… Il voulait que la France organise les finales de la Coupe Davis en échange du Rolex Paris Masters. Il voulait faire du troc, ce que je dis est sérieux. Il doit retourner dans le football, à ses études ou ailleurs mais pas dans le tennis", a insisté Moretton.

Les instances doivent désormais rapidement effectuer le bilan de l'ère Kosmos et proposer une nouvelle version de la Coupe Davis. "On ne peut pas se satisfaire du bilan de la Coupe Davis depuis trois ans (...) Kosmos a fait beaucoup de mal au tennis en proposant quelque chose qui tournait uniquement autour de l'argent et non de valeurs autour d'une compétition par équipes", a taclé encore Moretton.

Avant la reprise de la Coupe Davis par Kosmos, quatre semaines du calendrier étaient allouées à différents moments de la saison au tournoi. "On pouvait situer le tournoi, au même titre que la Fed Cup, au niveau des Grands Chelems. C'était une épreuve qui gravitait au sommet du tennis mondial, qui a fait vibrer beaucoup de nations. On va venir au secours de cette compétition, pour lui redonner ses lettres de noblesse même si ça va être compliqué, a conclu le président de la Fédération française du tennis. Je suis sûr qu'on en sera capable tous ensemble."