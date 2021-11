Coupe Davis en direct: les Français jouent gros face aux Britanniques

Adrian Mannarino (71e mondial) et Arthur Rinderknech (58e) représenteront la France en simple contre la Grande-Bretagne, en Coupe Davis, à Innsbruck (Autriche). Le premier affrontera Daniel Evans (25e) et le second Cameron Norrie (12e). Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut disputeront ensuite le double contre la paire Salisbury-Skupski.

Les Bleus ne sont pas favoris. En jeu: une qualification pour les quarts de finale de la compétition. En cas de victoire, l'équipe de France prendrait la première place de son groupe et s'assurerait la qualification. Mais si elle s'incline, elle devra espérer terminer parmi les meilleurs deuxièmes et avec ses quatre sets perdus contre la République tchèque, elle n'est pas en ballotage favorable.