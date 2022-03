Coupe Davis: la France sera candidate pour accueillir la phase de groupes

En marge de la qualification pour la phase de groupes de la Coupe Davis, Gilles Moretton, le président de la FFT, a annoncé que la France va se porter candidate pour accueillir la phase de groupes.

La France veut accueillir l'un des groupes de la prochaine phase de la Coupe Davis, du 14 au 18 septembre et va se porter candidate, a annoncé samedi le président de la Fédération française de tennis (FFT) Gilles Moretton. "La France candidatera pour l'organisation des matchs de poule de la semaine du 12 septembre", a annoncé le dirigeant quelques minutes après que les Bleus ont assuré leur qualification pour la phase finale de la compétition.



Conséquence d'un énième changement de format depuis 2019, la phase finale de la Coupe Davis 2022 a été divisée en une phase de groupes composée de seize équipes réparties en quatre groupes de quatre dans quatre villes à déterminer. C'est pour l'accueil de ces matchs que la France va se porter candidate.

Un changement de format regrettable

Les deux premiers de chaque groupe se retrouveront ensuite dans une ville unique pour une phase à élimination directes (23 au 27 novembre), des quarts de finale à la finale. Moretton a laissé entendre que ce "final 8" se déroulerait à Abu Dhabi. "C'est ce que j'ai entendu, mais je n'ai pas de document", a-t-il tempéré.



En attendant, le nouveau président de la FFT qui regrette le changement de format de la Coupe Davis notamment promu par son prédécesseur, veut que la France accueille un groupe en septembre pour que les Bleus aient encore le privilège de jouer devant leur public.

"J'ai signé il y a à peine un quart d'heure pour recevoir le cahier des charges de cette nouvelle phase dans le cadre de la Coupe Davis", a souligné Moretton. "Ce que je sais déjà: c'est sur quatre jours, il y a quatre équipes qui vont jouer du jeudi au dimanche. Vu ce qu'il s'est passé à Innsbruck (lors de la phase de groupes de l'édition 2021, ndlr), il y aura un court de matchs, tout va se passer sur le même court, et il y aura des courts d'entraînement", a relevé le dirigeant français.

La possibilité Roland-Garros

"Il faudrait que ce soit la même surface que celle de la phase finale, donc plutôt en indoor sur une résine en dur. Il faudrait que ce soit la même surface et les mêmes conditions que la finale", a-t-il précisé en partant sur l'hypothèse d'Abou Dhabi. Moretton a lancé un appel d'offres pour trouver une salle en France, et a reconnu que "Roland-Garros pouvait être un site".



Le court central du stade qui accueille le tournoi du Grand Chelem sur terre battue peut être adapté pour recevoir un court en dur et le toit fermé peut le rapprocher d'un court indoor même si les aérations entre le toit et le haut des tribunes en font officiellement un court ouvert.