Coupe Davis: la Russie remplacée par la Serbie

Tenante du titre de la Coupe Davis, la Russie ne sera pas candidate à sa propre succession pour l'édition 2022. La Fédération internationale de tennis a annoncé qu'elle serait remplacée par la Serbie.

La Russie, tenante du titre mais exclue des compétitions par équipes en raison de la guerre en Ukraine, sera remplacée par la Serbie en phase finale de la Coupe Davis en septembre, a annoncé lundi la Fédération internationale de tennis (ITF). La Serbie, choisie car "équipe la mieux classée des demi-finalistes en 2021", avait déjà reçu une invitation pour intégrer directement cette phase finale sans passer par les qualifications, si bien que c'est une autre nation qui recevra l'invitation initialement donnée à l'équipe de Novak Djokovic, précise l'instance.

La nouvelle invitation donnée à l'un des perdants des qualifications

En Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), la Russie, également tenante du titre, sera remplacée par l'Australie, choisie sur les mêmes termes que la Serbie. Concernant la nouvelle invitation en Coupe Davis, elle sera donnée "à l'une des 12 nations éliminées durant la phase de qualification qui s'est déroulée les 4 et 5 mars", précise aussi l'ITF, soir l'Equateur, la Roumanie, la Finlande, la Colombie, le Canada, le Brésil, la Slovaquie, la Hongrie, la Norvège, le Japon, la République tchèque ou l'Autriche.



Cette nouvelle équipe invitée rejoindra donc la Croatie, finaliste 2021 et automatiquement qualifiée, la Serbie, la Grande-Bretagne (qui avait bénéficié de l'une des deux invitations originelles), ainsi que les 12 nations issues du tour de qualifications joué en mars: Argentine, Australie, Belgique, France, Allemagne, Italie, Kazakhstan, Corée du Sud, Pays-Bas, Espagne, Suède et Etats-Unis.

Le Belarus également remplacé

Ces 16 équipes seront divisées en quatre groupes répartis dans quatre villes encore à déterminer pour jouer, du 14 au 18 septembre, la phase de groupes de la phase finale de l'édition 2022 de la Coupe Davis. Les deux meilleurs de chaque groupe se qualifieront pour le tableau final qui se jouera du 23 au 27 novembre dans une ville encore à officialiser mais qui pourrait être Abou Dhabi.



En Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), qualifiée à la place de la Russie, l'Australie "ne participera pas au tour de qualifications les 15 et 16 avril 2022. Leur adversaire, la Slovaquie, est automatiquement qualifié pour la phase finale", souligne l'ITF.



Comme la Russie et pour les mêmes raisons, le Bélarus est remplacé dans les tableaux de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup: la Belgique, qu'il devait affronter dans le tour de qualifications de la compétition féminine passe automatiquement en phase finale, tandis que dans la compétition masculine, c'est le Mexique qui profite de l'éviction de son adversaire pour se hisser sans jouer dans le Groupe Mondial 1, selon l'ITF.