Guerre en Ukraine: les Russes exclus des compétitions de sélection en tennis, mais pas des tournois ATP et WTA

Les Russes et les Bélarusses pourront continuer de prendre part aux tournois du circuit pro en tennis, y compris ceux du Grand Chelem, mais sont exclus de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup, ont annoncé mardi les instances du tennis mondial.

Daniil Medvedev, tout nouveau N.1 mondial, Andrey Rublev (N.6), Anastasia Pavlyuchenkova (N.14) ou encore la Bélarusse Aryna Sabalenka (N.3), pourront donc continuer de s'aligner dans les tournois, à commencer par celui d'Indian Wells en Californie, qui débute le 10 mars, puis dans ceux du Grand Chelem, à Roland-Garros et Wimbledon.

Bannière neutre

"Toutefois, jusqu'à nouvel ordre, ils ne participeront pas (à ces compétitions) sous le drapeau de la Russie et du Bélarus", poursuit le communiqué conjoint des organisations. En revanche, la Russie ne pourra pas défendre son titre en Coupe Davis et en Billie Jean King Cup, ces compétitions de sélections qu'elle a remportées en 2021.

Parmi ces sportifs, Rublev et Pavlyuchenkova ont dit leur rejet de la guerre déclenchée par l'invasion de l'Ukraine par l'armée de leur pays.

L'ATP et la WTA ont par ailleurs annoncé l'annulation du tournoi de Moscou, prévu en octobre. Le Comité international olympique (CIO) a recommandé lundi de bannir les Russes des compétitions sportives ou, à tout le moins, de les empêcher d'y participer sous la bannière de leur pays.