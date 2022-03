Coupe Davis: le programme des Français face aux Equatoriens

À partir de ce vendredi, l’équipe de France de Coupe Davis entrera en lice pour les matchs de barrages contre l’Equateur à Pau. C’est Arthur Rinderknech qui ouvrira le bal à 15h face à Emilio Gomez. Adrian Mannarino affrontera dans la foulée Roberto Quiroz.

À la veille de l’entrée en lice de l’équipe de France à la Coupe Davis, les Bleus appelés par le capitaine Sébastien Grosjean ont pris connaissance de leur programme. Lors des qualifications contre l’Equateur, c’est Arthur Rinderknech qui lancera la compétition côté tricolore. Ce dernier sera confronté à Emilio Gomez (144e au classement ATP).

Dans la foulée de ce duel, qui aura lieu à 15h, Adrian Mannarino sera opposé à Roberto Quiroz (381e au classement). Le Français aura sans doute à cœur de confirmer ses bonnes dispositions aperçues depuis ce début d’année 2022. Avec notamment ces succès contre Hubert Hurkacz et Aslan Karatsev, lors de l’Open d’Australie.

Le lendemain, à partir de 14h, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert seront en double face à Gonzalez Escobar et Diego Hidalgo. Match suivi du retour des simples avec Mannarino contre Gomez et Rinderknech opposé à Quiroz.

Grosjean: "On est favoris"

Dans des propos repris par l’Equipe, le capitaine de la sélection Sébastien Grosjean a abordé ces rencontres à venir contre l’Equateur. S’il estime que les Français partent avec un avantage, il ne compte pas sous-estimer ses adversaires: "On est favoris, mais il faut s’attendre à de belles parties de leur part. Ils ont toujours répondu présents en Coupe Davis. Il faudra être vigilant."

Grosjean a également abordé sa satisfaction de jouer à Pau: "Le fait de retrouver cette salle à Pau, où on a joué de nombreuses fois de belles rencontres, c’est bien (…) En retrouvant le public français, j’espère que ça va être un beau rendez-vous. On est impatients de débuter."