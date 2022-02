Guerre en Ukraine: l'ancien tennisman Sergiy Stakhovsky rentre dans son pays pour se battre

Alors que la situation en Ukraine devient chaque jour plus explosive, le néo-retraité Sergiy Stakhovsky a expliqué ce samedi dans une vidéo qu'il allait rentrer dans son pays pour combattre.

Très actif depuis plusieurs jours sur ses réseaux sociaux afin de défendre le peuple ukrainien, Sergiy Stakhovsky va franchir un nouveau cap dans son engagement pour son pays. L'ancien 31e joueur mondial (2010) a en effet expliqué dans un entretien avec Sky Sports ce samedi qu'il allait rentrer afin de prendre les armes et se battre contre l'invasion des troupes russes. Un message relayé les larmes aux yeux par le néo-retraité de 36 ans, qui s'est retiré du monde professionnel en début d'année.

En pleurs, Stakhovsky annonce son retour en Ukraine pour combattre avec ses compatriotes

"L’armée a ouvert la liste de réserve à tous ceux qui sont prêts à se battre, à rassembler des armes et à faire partie de la résistance territoriale", explique-t-il. "Il y a beaucoup de personnes sur la liste. Je me suis inscrit comme réserviste la semaine dernière, mais je n’avais pas les documents nécessaires pour entrer dans le pays. Ils ont changé les règles et maintenant toute personne motivée peut s’inscrire. Je n’ai pas d’expérience militaire. J’ai de l’expérience avec les armes, à titre privé. Je ne vois pas pourquoi la majorité de mes compatriotes doivent risquer leurs vies pour protéger leurs familles et les envoyer loin de tout cela..."

Sergiy Stakhovsky n'est pas le seul sportif ukrainien à venir prêter main forte aux troupes ukrainiennes. Le champion du monde des poids lourds Oleksandr Usyk a lui aussi affirmé être de retour dans son pays. Le boxeur a partagé deux vidéos sur son compte Instagram appelant à l'arrêt de la guerre et à la solidarité du peuple russe avec son voisin ukrainien. Il a ainsi rejoint deux autres légendes du noble art, à savoir Wladimir et Vitali Klitschko - maire de Kiev - afin de défendre sa nation.