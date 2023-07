''Je ne veux pas dire du mal de Nadal, mais...'' : les déclarations controversées de Stefanos Tsitsipas

Dans une interview accordée au média grec SDNA, Stefanos Tsitsipas applaudit la régularité de Novak Djokovic, et critique l'hygiène de vie de Nadal.

Avant de commencer son tournoi de Wimbledon, c'est une sortie médiatique remarquée de la part de Stefanos Tsitsipas. Certaines remarques du Grec sur Rafael Nadal ont déjà fait du bruit, et cette interview n'arrange pas les choses. Tsitsipas parle des raisons de la réussite de Novak Djokovic, tout en critiquant l'hygiène de vie de l'Espagnol :

"Il a trouvé la formule secrète qui lui permet d'être présent à chaque Grand Chelem, d'aller loin sans aucun problème contre n'importe quel adversaire. Ça marche comme sur des roulettes ! J'ai observé ses routines et j'ai vu à quel point il est professionnel dans ce qu'il fait. Il est tout à fait normal qu'il joue à ce niveau."

Mais Tsitsipas ne s'est pas contenté d'encenser son modèle serbe. Il s'est aussi payé le taurau de Manacor. "Je ne veux pas dire du mal de Nadal, mais il a des habitudes différentes qui lui ont coûté sa carrière à cause des blessures et je sais pourquoi cela arrive. Novak a évité cela, son régime est le plus incroyable qui existe dans le tennis, sa récupération est la plus avancée que j'ai vue, donc je prends certains éléments et je les ajoute à mon propre tennis. Je pense que c'est la raison pour laquelle il est si fort à un âge où l'on pourrait penser que le niveau baisse, comme c'est normal."

Nick Kyrgios n'échappe pas aux critiques

Après cette question sur Nadal et Djokovic, Stefanos Tsitsipas répond à une question sur Nick Kyrgios. La relation entre les deux hommes est glaciale, et le Grec n'hésite pas à lâcher une nouvelle flèche, même si Kyrgios ne participera à Wimbledon :"Pour moi, Kyrgios est un bon joueur de gazon, même s'il n'est peut-être pas aussi professionnel dans certains domaines, comme la condition physique, et nous le savons tous. Il a du talent, il peut jouer sur une surface qui n'est pas aussi exigeante physiquement que la terre battue, par exemple. Il se débrouille, en quelque sorte.''

''J'espère devenir le gars que tout le monde déteste'' disait Stéfanos Tsitsipas il y a un mois, avant le début de Roland-Garros. A ce rythme là, le Grec va continuer de se faire des ennemis.