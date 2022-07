Wimbledon: Tsitsipas prend une grosse amende après les échanges houleux avec Kyrgios

Stefanos Tsitsipas a écopé d'une amende de 10.000 dollars pour avoir envoyé une balle dans le public alors qu'il s'embrouillait avec Nick Kyrgios lors du troisième tour de Wimbledon ce samedi. L'Australien a lui été sanctionné d'une amende de 3.000 dollars pour des propos obscènes.

Après l'embrouille, les sanctions. Le Grec Stefanos Tsitsipas a écopé d'une amende de 10 000 dollars pour avoir balancé une balle en tribunes alors qu'il s'embrouillait fortement avec son adversaire du soir Nick Kyrgios lors du troisième tour de Wimbledon ce samedi. L'Australien n'est sanctionné que d'une amende de 3 000 dollars pour des propos obscènes.

Un show que l'organisation de Wimbledon a peu apprécié

Les deux hommes avaient fait le show sur le Court numéro 1 de Wimbledon ce samedi, enchaînant les provocations jusqu'à ce que cela ne se traduise en propos et actes dépassant les limites. Après avoir remporté le second set, Kyrgios s'était précipité vers l'arbitre pour s'agacer du fait que son adversaire venait de balancervolontairement un retour dans les tribunes après qu'il ait lui-même servi à la cuillère, et demander une disqualification de Tsitsipas.

"C’est une disqualification ! T’es débile ou quoi? Tu peux balancer une balle sur le public, toucher quelqu'un et ne pas être disqualifié? Maintenant, il faut que quelqu’un soit blessé? Tu es une honte, a lancé Kyrgios. Amène un autre superviseur, amène un avocat. Qu’est-ce qu’il s’est passé avec Novak? Il avait frappé fort, elle était blessée ? Oh mon Dieu. Je veux tous les superviseurs. Tu ne peux pas balancer une balle dans le public, toucher quelqu’un et ne pas être disqualifié. La quantité de merde que le tournoi va prendre après ma conférence de presse à cause de toi…"

10 000 et 3 000 euros d'amende après ces chambrages

Un lot d'insultes qui lui a valu ses 3 000 dollars d'insultes, quand Tsitsipas c'est lui contenté du langage non verbal, visant d'ailleurs son adversaire lors de smash ou de coup droit. Ce qui lui a valu d'être hué par le public. Quand Kyrgios chute, le Grec ne réagit pas. Un lot d'actions qui valu donc cette amende de 10 000 dollars à Tsitsipas.

"Je n'ai rien fait d'irrespectueux contre lui, je n'ai pas balancé de balles sur lui, s'est d'ailleurs défendu Kyrgios en conférence de presse. Je suis l'un des joueurs les plus appréciés dans le vestiaire. Lui n'est pas aimé. Tout le cirque est venu de lui. Ce n'est pas ça, intimider..."

Stefanos Tsitsipas a lui beaucoup moins apprécié les mots de Kyrgios, qui en plus de ses insultes envers l'arbitre, a chambré le Grec pendant tout le match, avec notamment une belle référence après un point marqué grâce au filet. "Cette façon de distraire, de manipuler l’adversaire, les autres joueurs ne font pas ça, s'agace-t-il après coup en conférence de presse. C’est de l’intimidation permanente. Il intimide ses adversaires. C'était probablement un tyran à l'école."