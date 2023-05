JO 2024: Alcaraz "rêve" de jouer le double avec Rafael Nadal

Avant le début de cette édition 2023 de Roland-Garros, Carlos Alcaraz a parlé ce vendredi en conférence de presse des conséquences du forfait de Rafael Nadal. Si l'Espagnol se dit "triste" pour son compatriote, il "rêve" aussi de jouer avec lui en double lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

L'invitation est lancée. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le début de Roland-Garros, Carlos Alcaraz a parlé de l'absence de Rafael Nadal, le maître des lieux de la Porte d'Auteuil avec 14 victoires en carrière mais qui sera absent pour la première fois depuis 2004. L'actuel numéro 1 mondial en a profité aussi pour lancer une idée en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Lors de l'annonce de son forfait pour Roland-Garros, Rafael Nadal a parlé de son souhait de terminer sa carrière en 2024, avec en perspective le tournoi de tennis des Jeux Olympiques qui se jouera sur la terre battue. "Pour moi ce serait un rêve de disputer le double aux Jeux olympiques avec lui, surtout que ce sera sûrement sa dernière année", a confié Alcaraz. De son côté, Rafael Nadal a déjà remporté l'or olympique en simple (2008) et en double (2016), avec Marc Lopez.

"Même si Nadal avait été là, je ne me serais pas donné moins de chances de gagner"

Vainqueur de l'US Open en 2022, Carlos Alcaraz avait été éliminé par Alexander Zverev l'an dernier lors des quarts de finale à Roland-Garros. Mais avec un succès lors du Masters 1 000 de Rome cette saison, l'Espagnol se présente comme l'un des principaux favoris pour Roland-Garros, d'autant plus avec l'absence de Rafael Nadal. "Évidemment quand Rafa est ici, dans ce qui est son tournoi, c'est plus compliqué... Mais j'ai toujours dit que je n'ai jamais eu peur de personne, et même s'il avait été là, je ne me serais pas donné moins de chances de gagner le tournoi, a estimé Alcaraz. Je suis ambitieux comme ça..."

"Et comme je le disais, je ne sens pas non plus tellement de pression parce que les regards sont davantage braqués sur moi maintenant, en l'absence de Rafa ou simplement parce que les gens attendent beaucoup de moi, a ajouté Carlos Alcaraz. J'essaie de ne pas penser à ça, mais simplement à jouer mon jeu et m'amuser."

"Triste" de l'absence de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz espère revoir son compatriote "à 100%" l'année prochaine. "Comme fan de tennis, j'ai toujours envie de voir Rafa jouer, j'ai toujours envie de voir les meilleurs joueurs, a commenté le jeune joueur. Et c'est génial d'apprendre à leur contact, dans les vestiaires, dans les coulisses des tournois. Quand j'ai appris ça, ça a été difficile de me représenter comment Roland-Garros va être cette année, sans Rafa."