Masters 1000 de Madrid: Zverev domine Berrettini en finale et remporte un deuxième titre à Madrid

D'abord mené Matteo Berrettini, en finale ce dimanche à Madrid, Alexander Zverev a su renverser le match pour s’imposer (6-7, 6-4, 6-3). C’est son deuxième titre à Madrid.

Alexander Zverev avait connu quelques déceptions, ces dernières semaines, depuis son titre à Acapulco au mois de mars. Il a toutefois mis fin à la mauvaise série en remportant la finale du Masters 1000 de Madrid, ce dimanche face à Matteo Berrettini. L'Allemand s’est imposé en trois sets (6-7, 6-4, 6-3).

Tout aurait pu mal tourner pour Zverev, mené dans le premier set et qui a mis du temps à prendre l’avantage dans le second, face à un Berrettini déroutant qui n’avait jamais atteint une finale dans un tournoi d'aussi grande envergure. Mais le n°6 mondial, petit à petit, a su retourner le match, jusqu’à terminer avec un double break dans le troisième et dernier set.

Une grosse semaine en éliminant Nadal et Thiem

Zverev, avec cette victoire, décroche son deuxième titre à Madrid et son quatrième Masters 1000 en carrière. A deux semaines du début de Roland-Garros, l'Allemand a marqué les esprits cette semaine en éliminant Rafael Nadal et Dominic Thiem sur leur surface de prédilection.

A Roland-Garros, Zverev s’avancera toutefois avec quelques doutes. Il n’a jamais atteint le dernier carré du tournoi et avait été éliminé de manière surprenante contre Sinner, l’an passé. Ce nouveau titre à Madrid doit le faire passer dans une autre dimension sur terre battue.