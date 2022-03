Tennis: "J'essaie de la porter", le message de soutien de Monfils à Elina Svitolina, son épouse ukrainienne

Tombeur du numéro 1 mondial Daniil Medvedev (4-6, 6-3, 6-1) lundi à l'occasion du tournoi d'Indian Wells, Gaël Monfils a su difficilement expliquer cet exploit. Le Français s'est également exprimé sur la situation de son épouse Elina Svitolina. L'Ukrainienne assiste de loin à la guerre qui se déroule dans son pays depuis près de trois semaines.

Il était l'un des premiers surpris de sa performance. Lundi, Gaël Monfils a peiné à analyser sa victoire surprise face à Daniil Medvedev, numéro 1 mondial, lors du troisième tour du tournoi d'Indian Wells (4-6, 6-3, 6-1). "Les gens ont envie d'entendre un truc rationnel, mais là, ça m'a un peu plus souri dans les moments importants. J'y suis allé, j'ai été récompensé", a tenté d'expliquer le Français après son match.

"Je ferai tout pour eux"

Le numéro 24 mondial a également été invité à s'exprimer sur la situation de son épouse Elina Svitolina. Depuis le 24 février et le début de la guerre en Ukraine, la joueuse ne peut qu'assister de loin au spectacle désolant qui se déroule dans son pays. "Ce n'est pas simple de voir ma belle-famille souffrir, a indiqué Monfils. C'était difficile de voir ma femme pleurer tous les soirs."

Malgré le conflit, Svitolina continue d'exercer son métier d'athlète, à l'instar d'autres sportifs ukrainiens. Après avoir atteint le troisième tour du tournoi de Monterrey début mars, elle a été éliminée dès le premier tour de celui d'Indian Wells samedi, par Harriet Dart (6-2, 3-6, 3-6). Dans ce contexte, Monfils a affirmé "essayer de la soutenir. J'essaie de la porter. Je suis là pour elle, pour sa famille. Je ferai tout pour eux".

Svitolina s'implique pour défendre son pays

Le Français s'est défendu "d'être dans la politique", et n'être là "que pour la soutenir dans ses choix". Si elle continue à jouer, Svitolina s'implique également pour soutenir ses compatriotes. Arrivée en Californie la semaine dernière, l'Ukrainienne a participé à un événement dont les recettes ont été versées aux réfugiés issus de la guerre.

Au micro de Tennis Channel, Svitolina a souhaité remercier toutes les personnes impliquées dans la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine: "Je suis vraiment reconnaissante envers tous les gens qui défendent l’Ukraine et les personnes vivant en Ukraine qui vivent l’enfer. Vraiment reconnaissante envers tous les soldats et les volontaires qui ont pris les armes en main et qui font de leur mieux pour défendre notre nation et la terre ukrainienne."