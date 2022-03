West Ham: les larmes de l'Ukrainien Yarmolenko après son but contre Aston Villa

Auteur de l'ouverture du score lors de West Ham-Aston Villa ce dimanche en Premier League (2-1), Andriy Yarmolenko était ému aux larmes, alors que son pays est toujours envahi par la Russie.

Séquence émotion au stade olympique de Londres. Lors de la victoire de West Ham face à Aston Villa (2-1) ce dimanche, Andriy Yarmolenko était très ému au moment de célébrer l'ouverture du score des Hammers. Pour son premier match depuis le début de la Guerre en Ukraine, le numéro 7 a rapidement enchaîné un contrôle du pied droit et une reprise extérieur du pied gauche pour tromper Martinez à la 70e minute, quasiment 20 minutes après avoir remplacé Antonio.

Très touché par le conflit

Pris par l'émotion, le buteur de West Ham pointe ses bras vers le ciel au moment d'être entouré par ses coéquipiers, avant de cacher son visage, où les larmes commencent à couler. Chaleureusement applaudi par les supporters, Yarmolenko se relève pour regagner son camp lors de l'engagement, tout en essuyant ses larmes avec son maillot, pendant que le speaker annonce un "but pour West Ham et pour l'Ukraine". L'attaquant ukrainien a ouvert la voie aux Hammers avec son premier but de la saison en Premier League. Son premier en championnat depuis l'été 2020.

Buteur en Ligue Europa, l'international ukrainien avait bénéficié de plusieurs jours de congés après le début de l'invasion russe. Très touché par la guerre, la légende ukrainienne (106 sélections, 44 buts) avait été l’un des premiers à avoir une pensée pour son pays en tweetant “Pray for Ukraine” (“priez pour l’Ukraine”), à 3 heures du matin.