Madrid: "Je sors et je bois un peu moins", comment Benoît Paire a retrouvé la forme

Plongé dans le doute pendant de longs mois, Benoit Paire retrouve le plaisir de jouer auprès d'un coach qui lui redonne le goût du combat et de l'effort au quotidien.

Après l’ombre, la lumière. Benoît Paire a mis fin à une terrible spirale négative, dans laquelle il était englué depuis le début de l’année, en parvenant à s’extirper des qualifications du Masters 1000 de Madrid. Porté par une ambiance comme il les aime, le Français a remporté ses deux premiers matchs depuis l’Open d’Australie. Il restait sur dix défaites d’affilée sur le circuit principal. Paire a très mal vécu la période des restrictions liées à la pandémie de Covid et ses rencontres sans saveur disputées devant des tribunes vides. Pour conjurer le sort et soigner une "blessure mentale", Paire s’est adjoint les services d’un entraîneur novice qui voyage à ses côtés.

Paire: "Gagner des matches me fait du bien à la tête"

"C'est notre premier tournoi ensemble, a expliqué le 60e joueur mondial à L’Equipe. C'est une aide au quotidien. J'avais besoin d'avoir quelqu'un à regarder pendant mes matches, pour me sentir épaulé. Avoir un coach me force aussi à m'entraîner plus. J'essaie de faire les efforts pour retrouver la forme. Je passe plus de temps sur le court, je sors un peu moins et je bois un peu moins. Ces deux ans de Covid m'ont usé. En fait là, je me sens comme un joueur qui revient de blessure. Gagner des matches me fait du bien à la tête."

Benoit Paire aura fort à faire au premier tour lundi puisqu’il affrontera le 15e joueur mondial Diego Schwartzmann, quart de finaliste à Monte-Carlo et demi-finaliste à Barcelone cette année. Sur la surface ocre, le bilan des confrontations entre les deux hommes est à l'équilibre. Si l'Argentin est sorti vainqueur de leur dernier duel à Munich (6-4, 4-6, 6-1), en 2019, Paire avait remporté le premier match à Rome (2-6, 6-4, 6-2).