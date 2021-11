Paris-Bercy: "le stade était bouillant", jubile Gaston après son exploit

Hugo Gaston a vécu une soirée "dingue" jeudi soir en s’imposant dans une ambiance surchauffée face à la pépite espagnole Carlos Alcaraz (6-4, 7-5) en renversant le deuxième set alors qu’il était mené 5-0, pour se qualifier en quarts de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy.

Il a fait manquer le dernier métro à une bonne partie du public. Mais cela en valait la peine. Hugo Gaston a enflammé Paris-Bercy en se qualifiant pour les quarts de finale du Masters 1000 au terme d’un scénario renversant. Il s’est imposé (6-4, 7-5) face à la pépite espagnole Carlos Alcaraz (35e mondial, 18 ans) après un deuxième set de folie alors qu’il était mené 5-0. "Je vais être franc, j'avais déjà préparé ma tenue pour le troisième set, a souri le Français. Mais j'ai entendu quelques "remontadas" et je me suis dit pourquoi pas?"

"Il y avait une ambiance incroyable, le stade était bouillant"

Il y a cru et il l’a fait. "C’est un scénario assez étonnant avec 5-0 pour lui à 7-5 pour moi au second, a-t-il analysé quelques instants plus tard en conférence de presse. Je me suis relâché à 5-0 et lui a commencé à faire pas mal d’erreurs parce que j’ai réussi à le faire déjouer avec des balles hautes, des balles basses, d’autres rapides et pas rapides. Il a commencé à s’embrouiller et moi je suis resté concentré sur moi en étant très calme. Plus le set avançait et mieux je jouais. Aujourd’hui, ça tombe sur moi et je suis très content de moi."

Gaston, qui avait déjà enflammé Roland-Garros en 2020 (victoire contre Wawrinka et 8e face à Thiem), a offert de nouveaux frissons aux nombreux spectateurs sentant le vent tourner. "Il y avait une ambiance incroyable, le stade était bouillant, savoure le protégé de Marc Barbier. Pour moi, ce n’était que du kif d’être sur le terrain, de pouvoir profiter avec eux. C’est aussi leur victoire. J’ai gagné grâce à eux parce qu’ils m’ont poussé du début à la fin même quand j’étais mal embarqué au début du premier et même dans le second set. C’était quelque chose de dingue de jouer devant un public comme ça."

Il sera encore au rendez-vous ce vendredi vers 19h30 pour l’aider à affronter une nouvelle montagne, le Russe Daniil Medvedv, numéro 2 mondial. "Je vais me reposer, aller me faire masser un peu avant une bonne nuit de sommeil, confie-t-il. Je serai là demain (ce vendredi) à 19h30 pour faire un très bon match face à l’un des tout meilleurs du monde. Ce n’est que du bonheur."