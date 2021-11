Tennis: Monfils déçu de déclarer forfait à Bercy mais optimiste pour la suite

Alors qu'il devait affronter Novak Djokovic ce jeudi en huitième de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy, le Français Gaël Monfils a déclaré forfait en raison d'une lésion à l'adducteur. Il s'en est expliqué en conférence de presse, en faisant le bilan d'une saison mouvementée.

Gaël, quelques précisions sur votre blessure. Vous avez dit lésion musculaire, mais c'est à l’aine, à la cuisse, à l’adducteur? Est-ce sérieux?

C’est l’ischio-adducteur, en fait. C'est davantage à l’adducteur, mais je le ressens un peu plus sur mon ischio.

Qu'allez-vous faire?

C’est pour cela que je suis venu. Je savais qu’il y avait le bilan de la saison. Une saison très dure cette année, très dure professionnellement. Il y a eu beaucoup de changements. Je n'ai pas su bien m'adapter en début de saison. C'est d’ailleurs pour ça que je n'ai pas joué après l'Open d'Australie. Je n'ai pas su bien m'adapter à cette pandémie, au circuit, aux stades vides. J'ai pris un bon break. Après, quand je suis revenu, j'ai eu une petite blessure tout de suite, à Monaco. Cela ne m'a pas aidé. Donc, j'ai mis du temps à vraiment rentrer dans ma saison. J'ai mis du temps à bien intégrer le changement que je voulais faire aussi, à l’appliquer à mon jeu.

Je suis content de la manière dont j'ai réussi à rebondir en deuxième partie de saison"

Avec ma nouvelle équipe de fin de saison, je pense que tout a commencé à bien cliquer. J'ai commencé à mieux me sentir physiquement, dans mon jeu. Le public est revenu, donc encore plus d'adrénaline, encore plus de bons moments, de joie sur le terrain. C'était mieux, c'était même bien au niveau de ce que je voulais faire avec l'équipe. On a joué beaucoup, pratiquement au maximum de ce qu'on voulait. Je dis "pratiquement au maximum qu'on voulait", parce qu’on aurait voulu finir ici le tournoi à 100%. Mais on a joué tout ce qu'on voulait. Ça, c'était important. On a joué beaucoup de semaines d'affilée. Je me sens bien. Je sens que mon jeu évolue bien. Je suis content de la manière dont j'ai réussi à rebondir en deuxième partie de saison.

Maintenant, il y a un gros travail tennistique, physique et mental pour arriver à la saison prochaine (en forme) d’entrée, avec toujours des gros objectifs à la clé. Est-ce que je peux faire pire que l'année dernière en début de saison? J'ai l'impression que ce n'est pas possible... Mais je suis très serein et content de la façon dont j'ai réussi à revenir ces dernières semaines, même ces derniers mois, du niveau de jeu que j'ai envie de développer pour l'année prochaine. Je suis serein, on va faire une grosse, grosse présaison. Je sais que j'arriverai au top, mais j'espère arriver au top avec de gros résultats d'entrée, en début de saison.

Est-ce qu'il y a une certaine frustration à déclarer forfait ici, à Paris? On sait qu’il y avait votre famille. Et où allez-vous préparer, justement, la saison prochaine?

C'est une horrible frustration, parce qu'il y a toute ma famille qui est là, ma mère qui est venue spécialement de la Martinique et mon père de la Guadeloupe. Je les ai eus brièvement pour leur dire que je venais vous voir, et que je n'allais pas jouer. On a décidé au dernier moment. Hier, on a fait l’écho, ce n'était pas jojo. Ce matin on est revenus, ce n'était pas super. (...) Forcément, à Paris, tu as envie de tout risquer. Mais c'était beaucoup plus sage de se retirer, de se reposer.

Je suis frustré parce qu'encore une fois, j'adore me mesurer aux plus forts, si ce n'est au plus fort. C'est toujours une bonne expérience de jouer Novak, de voir où on en est. J'ai perdu 17 fois contre lui. Je n'avais rien à perdre (ce jeudi), au contraire, j'avais tout à gagner. Cela aurait été génial. Mais j'espère me redonner la possibilité de pouvoir le jouer de nouveau, et de pouvoir de nouveau l'inquiéter, voire le battre. C'est mon objectif. À chaque fois je le dis, c'est mon objectif. C'est un pas en arrière, pour sauter plus loin. Du moins, je l'espère.

Quant à ma présaison, pour l'instant je vais la faire à Tenerife, avec Gunter, normalement fin novembre. Pour l'instant c'est ce qui est prévu.

En combien de temps pensez-vous guérir?

J'ai envie d'être optimiste. Dans une dizaine de jours, je serai à 100%, j'espère. Une lésion musculaire, il faut juste du repos. En même temps, je vous l'avais dit. Je sais que beaucoup d'entre vous pensaient que je rigolais quand je disais que j'étais fatigué. Je pense qu'en fin de saison, avoir des lésions, cela peut arriver. Malheureusement, j'ai d'autres "endroits", je pense, qui ont tiré, qui ont fait que j'ai dû compenser, et eu cette lésion. Je n'ai pas une déchirure, donc c'est cool. Après, si cela dure deux semaines, trois semaines, de toute façon on prendra le temps.