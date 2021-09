Metz: Monfils qualifié en demi-finale pour la première fois de la saison

Vainqueur de Nikoloz Basilashvili en deux sets, Gaël Monfils a rejoint le dernier carré du tournoi de Metz, une première demi-finale pour lui en 2021.

Après une longue série sans victoire à cheval sur les saisons 2020 et 2021, Gaël Monfils retrouve une belle dynamique cet automne. Le numéro 1 français au classement ATP (20e) s'est qualifié en demi-finales du tournoi de Metz vendredi. Il a écarté le Géorgien Nikoloz Basilashvili en deux sets (6-3, 6-3).

"Je me sens de mieux en mieux"

"Je me sens de mieux en mieux. Je trouve que j'arrive à plus jauger ce que je veux faire sur le terrain, être très agressif et toujours avec mon jeu de défense. C'est mieux, donc sur ça je suis content et comme je l'ai dit, il y a du public, un peu de feu, d'énergie positive donc ça joue beaucoup. J'espère que ça va continuer comme ça", a confié le Français après son match.

En demi-finale samedi, le Tricolore sera opposé au vainqueur du match entre le Danois Holger Vitus Nodskov Rune (133e) et l'Espagnol Pablo Carreno Busta (16e). En cas de victoire finale, Monfils remporterait son premier trophée depuis celui glané à Rotterdam en février 2020.