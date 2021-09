Mercato: Mohamed, Hwang, Maja, Porozo... les nombreux échecs de Bordeaux dans les dernières heures

Les dirigeants bordelais visaient cinq renforts et deux départs lors de la dernière journée du mercato mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Seulement deux joueurs ont été officialisés lors de dernières heures pénibles.

Tout a été loin de se dérouler comme la direction bordelaise l’imaginait. Pourtant les ambitions étaient grandes au moment d’attaquer la dernière ligne droite du mercato. Cinq joueurs étaient ciblés. Deux attaquants de pointe, un ailier et deux défenseurs centraux. Au final, les Girondins ont seulement officialisé l’arrivée du défenseur international Stian Gregersen contre deux millions d’euros au cours de la journée puis de l’ailier du Hertha Berlin, Javairo Dilrosun, après minuit.

L’échec du transfert de Hwang

Ça a été le premier coup dur de cette journée bordelaise. Tout est ficelé entre les Girondins et le Sporting Portugal pour le transfert de Hwang contre une indemnité de 12 millions d’euros et la venue de l’ailier de 23 ans Jovane Cabral. Le buteur sud-coréen souhaite rejoindre le Portugal mais les Bordelais se heurtent au refus de Cabral. Le deal capote. Bordeaux tente de réagir en transférant Hwang en Russie après avoir trouvé un accord avec le Dynamo Moscou mais le joueur ne veut pas jouer en Russie. Hwang reste bordelais, un gros manque à gagner pour les Girondins qui devaient vendre pour engager des joueurs surtout que Hwang bloque une place de joueur extra-communautaire.

L’imbroglio Mostafa Mohamed

Le feuilleton des dernières heures du mercato. Alors que Bordeaux et Galatasaray sont rapidement tombés d’accord pour un prêt avec option d’achat pour l’arrivée de l’attaquant égyptien Mostafa Mohamed, Zamalek l’ancien club du buteur est entré dans la danse. Selon le club égyptien, Galatasaray n’avait pas payé à temps la totalité de la somme permettant aux Turcs d’activer la clause d’achat de Mohamed qui était prêté en Turquie depuis plusieurs mois. Les Girondins ont tout tenté pour finaliser le deal, les deux parties étaient encore très optimistes à deux heures de la fin de mercato. Le père du joueur s’est même déplacé en personne au siège de Zamalek pour faire bouger les choses. En vain. Alors que Mostafa Mohamed est arrivé en milieu de journée au Haillan et a passé avec succès sa visite médicale, Zamalek et Galatasaray ne trouvent pas d’accord. Bordeaux n’aura pas son n°9. Un gros coup pour le club et pour le joueur qui a refusé plusieurs offres pour Bordeaux.

Visite médicale non concluante pour Maja

C’était une entrée d’argent importante pour Bordeaux. Josh Maja était parti pour rejoindre Nottingham Forest contre une indemnité de 4,5 millions d’euros mais l’attaquant anglais n’a pas passé avec succès la visite médicale. Il va donc rester à Bordeaux où il sera en concurrence avec Hwang, Sékou Mara voire Alberth Elis pour occuper la pointe de l’attaque si ses soucis physiques sont écartés.

Le dossier Hwang bloque l’arrivée de Porozo

Lui aussi est arrivé tôt mardi matin en Gironde. Jackson Porozo défenseur central international de l’Equateur de 21 ans qui évolue avec Boavista devait s’engager avec Bordeaux pour boucler le recrutement du secteur défensif. Suite à l’échec du dossier Hwang, Bordeaux n’a pas réussi à libérer une place d’extra-communautaire, contraignant Porozo à regagner Boavista alors qu’il avait lui aussi passé sa visite médicale. Un nouvel échec.