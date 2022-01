Open d'Australie: Berrettini rejoint Monfils en quarts

Extrêmement solide au service, l'Italien Matteo Berrettini a dominé l'Espagnol Pablo Carreño Busta dimanche en huitièmes de finale de l'Open d'Australie (7-5, 7-6 [4], 6-4). Il affrontera Gaël Monfils en quarts.

"J'espère être bien pour le quart de finale"

"Quand mon service fonctionne, c'est toujours bon pour mon jeu. Ce soir, j'ai été précis et je crois que lui n'arrivait pas à lire mon service", a analysé l'Italien qui a réussi 28 aces. À 25 ans, il jouera son premier quart de finale dans le Majeur australien après en avoir atteint les 8e l'an dernier.

"L'an dernier, je voulais jouer mon 8e de finale, malgré une déchirure abdominale, mais mon équipe m'en avait empêché. Alors cette année je n'en suis que plus motivé", a commenté Berrettini. Avant d'affonter pendant 2h22 Carreno, il avait livré un combat dantesque au 3e tour pour battre la pépite espagnole Carlos Alcaraz (31e) au super tie break du cinquième set, 6-2, 7-6 (7/3), 4-6, 2-6, 7-6 (10/5) en 4h10.

"J'ai eu une préparation physique courte mais intense à l'intersaison à cause d'une blessure en fin d'année. J'espère être bien pour le quart de finale", a-t-il indiqué dimanche. En 2021, il a joué la finale à Wimbledon, ainsi que les quarts à Roland-Garros et à l'US Open. Il s'était révélé au plus haut niveau en atteignant les demies à l'US Open en 2019.

Il est la bête noire de Gaël Monfils. Le dernier quart de finale en Grand Chelem qu'avait joué le Français, il l'avait perdu contre... Berrettini. 7-6 au 5e lors de l'US Open 2019. Dans l'autre quart déjà décidé, le Canadien Denis Shapovalov sera chargé de faire tomber Rafael Nadal.