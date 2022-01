Open d'Australie: Monfils rejoint les quarts après sa belle victoire contre Kecmanovic

Gaël Monfils s'est qualifié dimanche pour les quarts de finale de l'Open d'Australie en éliminant le Serbe Miomir Kecmanovic (77e) 7-5, 7-6 , 6-3. Solide dans les moments décisifs, le 20e joueur mondial n'a toujours pas concédé le moindre set.

Gaël Monfils poursuit son sans-faute à l'Open d'Australie, lui qui est le dernier joueur du tableau à ne pas avoir concédé encore le moindre set. Le Français s'est qualifié ce dimanche pour les quarts de finale en dominant en trois manches le Serbe Miomir Kecmanović (7-5, 7-6, 6-3), le tout en 2 heures et 35 minutes de jeu.

Au prochain tour, Gaël Monfils retrouvera le vainqueur de l'affrontement entre Pablo Carreno-Busta et Matteo Berrettini. "Cela a été vraiment dur. Il jouait très vite, en frappant très fort. Il a fallu être très agressif pour l'empêcher de jouer son jeu. Il a fallu se battre et c'est comme ça que j'ai réussi à m'en sortir, s'est félicité Monfils après sa victoire face à Kecmanovic. Je suis content mais ce n'est pas fini. Je veux faire mieux."

Sans forcément être ultra-dominateur, Gaël Monfils a réussi à se montrer solide lors des points décisifs. Dès le premier set, le premier break de la partie a été réalisé par la "Monf" à 6-5, sur le service de son jeune adversaire (22 ans). Sous une chaleur encore éprouvante, Monfils convertissait une quatrième occasion, lui qui en avait déjà eu trois à 5-4. Mais le joueur de 35 ans s'était un peu écrasé, devant ensuite lui-même écarter trois balles de break.

"Je peux jouer quatre heures dans des matchs comme ça"

Encore inquiété dans le deuxième set, avec un break réalisé lors du troisième jeu par Kecmanovic, Gaël Monfils a refait son retard dans le huitième jeu du deuxième set. En confiance depuis le début du tournoi, le Français a fait parler la poudre dans le tie-break, renversant encore la situation. Toujours consistant en défense, Monfils a réussi à faire craquer son adversaire.

Malgré 48 fautes directes au total, Gaël Monfils a réussi à se hisser au prochain tour à l'issue d'un dernier set où il a breaké une première fois dans le septième jeu. "Il faisait vraiment humide. Physiquement, j’ai pris un coup mais vous me connaissez, je peux jouer quatre heures dans des matchs comme ça, s'est amusé Monfils au micro d'Eurosport. On me reproche mon langage corporel mais c’est comme ça que je me concentre et que je récupère plus vite. Je n’avais pas de souci sur ça. Il y a eu une grosse pandémie, ça m’a fait du mal en tant que joueur et humain, ça a mis un frein à ma carrière. Il y a eu beaucoup de travail, de persévérance depuis, de confiance de ma famille, ma femme. Cela m’a souri, j’en suis très content.”

Plus d'un an après une élimination dès le premier tour, Gaël Monfils renaît, lui qui s'est offert un tournoi de préparation, à Adélaïde, avant le premier majeur de la saison. Pour la deuxième fois de sa carrière, Gaël Monfils disputera les quarts de finale de l'Open d'Australie. Il tentera de faire mieux que lors de sa seule tentative, en 2016, où il avait été sorti par Milos Raonic.