Open d'Australie: Khachanov en demies après l'abandon de Korda

Le Russe Karen Khachanov s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie en proffitant de l'abandon de l'Américain Sébastian Korda, blessé au poignet, alors qu'il menait 7-6, 6-3, 3-0.

Karen Khachanov, 20e mondial, s'est qualifié pour les demi-finales de l'Open d'Australie en bénéficiant de l'abandon de l'Américain Sebastian Korda (31e), blessé au poignet, alors que le Russe menait 7-6 (7/5), 6-3, 3-0, mardi à Melbourne. "Ce n'est évidemment pas comme ça que je voulais que le match se termine", a déclaré le Russe de 26 ans en estimant que "la partie avait été serrée jusqu'à un certain moment". "Il avait battu mon copain Daniil (Medvedev) en trois sets et Hubert (Hurkacz) en cinq sets, donc on sait qu'il joue bien", a ajouté Khachanov à propos de Korda.

Tsitsipas ou Lehecka en demi

Déjà demi-finaliste du dernier US Open, Khachanov affrontera vendredi le Grec Stefanos Tsitsipas (4e) ou le Tchèque Jiri Lehecka (71e) pour une place en finale. Il n'avait jamais dépassé le troisième tour à Melbourne. Il a tout de suite pris l'avantage dans la première manche mardi en se détachant 3-0.

Mais Korda a profité d'une baisse d'efficacité du Russe sur son service alors qu'il servait à 5-3 pour le gain du set, pour refaire son retard et emmener Khachanov au jeu décisif. Ce dernier a eu trois balles de set et a conclu sur la troisième. D'entrée de deuxième set, Korda a été sous la menace de Khachanov: il a dû sauver une balle de break dans le premier jeu, puis deux dans le troisième. A la fin du cinquième, alors qu'il menait 3-2, l'Américain s'est fait soigner le poignet droit sur le court.

A partir de là, le match a basculé: Khachanov a remporté les sept jeux suivants avant que Korda ne jette l'éponge.